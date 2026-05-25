El sueño más grande e histórico de la fanaticada del Romántico Viajero ha recibido un espaldarazo colosal que nadie vio venir.

Mientras la búsqueda de terrenos para el anhelado estadio de Universidad de Chile suele transformarse en un dolor de cabeza y en constantes portazos por parte de diversas autoridades comunales, esta jornada se encendió una luz de esperanza gigante.

El alcalde de Lampa, Jonathan Opazo, rompió los esquemas y abrió de par en par las puertas de su municipio para recibir el proyecto de la casa propia azul, transformándose en el aliado que Azul Azul tanto necesitaba.

Históricamente, la construcción de un recinto deportivo para la U es sinónimo de rechazo inmediato por parte de los jefes comunales, tal como ocurrió hace solo unos días con la negativa rotunda de La Cisterna. Sin embargo, Opazo decidió cambiar radicalmente la estrategia y se plantó de frente ante la concesionaria laica, que viene realizando un trabajo sumamente silencioso para conseguir los recursos.

“Si la U de Chile quiere impulsar un proyecto serio y responsable como la construcción de su estadio, en Lampa cuentan con un aliado“, disparó sin rodeos la máxima autoridad de la comuna norteña en una reveladora conversación con Radio ADN.

Para el edil, la envergadura de esta iniciativa es vista como una oportunidad de oro y no como un problema de seguridad: “El desarrollo de la comuna requiere de la inversión pública y privada. Por eso es que creemos que este proyecto de gran envergadura es beneficioso para nuestra comuna de Lampa”, argumentó con total convicción.

El Alcalde de Lampa, Jonathan Opazo, le abre las puertas a la U para un estadio

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Los 452 kilómetros cuadrados que ilusionan al León

Al momento de detallar por qué su localidad asoma como la plaza perfecta para poner fin a las largas décadas de localías itinerantes del cuadro estudiantil, Jonathan Opazo sacó a relucir las ventajas geográficas y los beneficios socioeconómicos que traería levantar la estructura en su territorio.

“Lampa es una comuna extensa de 452 kilómetros cuadrados y, por tanto, creemos que existen muchas posibilidades de poder emplazar un proyecto de esta envergadura”, profundizó el alcalde.

Lejos de temerle al impacto de la localía, el jefe comunal puso sobre la mesa los dividendos positivos que dejaría el León en la zona: “Permitirá el desarrollo de empleo para nuestra comuna, de generar nuevos espacios deportivos y además nuevas inversiones que potencien el desarrollo de nuestro territorio”, sentenció, dejando la pelota dando botes en el Centro Deportivo Azul para comenzar a tirar las primeras líneas del histórico diseño arquitectónico.