Los tres titulares de Boca que arriesgan perderse el duelo con la UC si ven amarilla ante Cruzeiro

El cuadro Xeneize podría llegar con sensibles bajas al duelo ante la UC, ya que tres piezas claves están al límite de tarjetas antes de enfrentar a Cruzeiro.

Universidad Católica sigue muy atenta a todo lo que ocurre en el Grupo D de la Copa Libertadores 2026. El cuadro dirigido por Daniel Garnero llega con opciones concretas de avanzar a los octavos de final y el duelo entre Boca Juniors y Cruzeiro aparece como un partido fundamental para el futuro de la zona.

La tabla está completamente apretada y cualquier detalle puede terminar siendo decisivo en la lucha por la clasificación. Por lo mismo, en San Carlos de Apoquindo no solo observan el resultado que pueda darse en La Bombonera, sino también las posibles consecuencias disciplinarias pensando en la última fecha.

¿La razón? Tres futbolistas titulares del cuadro que dirige Claudio Úbeda llegan condicionados al compromiso frente a la escuadra conocida por muchos como “La Bestia Negra”.

¿Quiénes se podrían perder el partido ante la UC?

Los defensores Ayrton Costa y Lautaro Blanco, junto al mediocampista Leandro Paredes, están al límite de tarjetas amarillas y, en caso de ser amonestados frente al elenco brasileño, no podrán estar disponibles para enfrentar a los Cruzados.

La posible ausencia de estos jugadores representaría un duro golpe para Boca, considerando la importancia que tendrá el compromiso ante el elenco precordillerano en la lucha por clasificar a la siguiente fase.

El capitán y referente de Boca deberá cuidarse ante Cruzeiro | FOTO: Marcelo Endelli/Getty Images

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Así, Úbeda deberá manejar con cuidado a varios de sus titulares en un partido que puede dejar consecuencias importantes no solo para el Xeneize, sino también para toda la definición del Grupo D.

En resumen…