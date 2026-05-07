El volante Lucas Romero dejó en evidencia la cancha sintética del Claro Arena tras el empate sin goles por Copa Libertadores.

El miércoles se vivió un intenso partido en el Claro Arena entre Universidad Católica y Cruzeiro por la cuarta fecha del Grupo D de la Copa Libertadores, donde empataron 0-0 en una fría y lluviosa noche en Santiago.

La UC pudo haberse quedado con el triunfo, pues tuvo las ocasiones más claras y desde los 48 minutos tuvo un hombre más en cancha, debido a la expulsión de Keny Arroyo en la visita.

Sin duda que ninguno de los dos equipos quedó conforme con el empate, tal como lo comentó el capitán del elenco de Belo Horizonte en zona mixta.

Se trata del volante Lucas Romero, que apuntó a la expulsión y la cancha sintética del Claro Arena como aspectos relevantes en la igualdad.

“Desde el primer momento salimos a buscar la victoria, necesitábamos los tres puntos, pero sabíamos que nos enfrentábamos a un gran rival. Tuvimos la dificultad de la lluvia, la cancha no estaba en el mejor estado, y después nos quedamos con uno menos al inicio del segundo tiempo”, comenzó diciendo.

“Por el material que tiene el campo, por momentos parecía que estaba como encharcado. La pelota se detenía, no rodaba bien”, repasó al campo de juego.

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“Pese a todo, nos llevamos un punto y le damos valor por las circunstancias del partido, por habernos quedado con uno menos”, completó el futbolista argentino.

Cruzeiro visitó el Claro Arena en la cuarta fecha del Grupo D de la Copa Libertadores 2026. (Foto: Jonnathan Oyarzún/Photosport)

Cabe recordar que este fue el segundo partido internacional que albergó el nuevo y moderno estadio de Universidad Católica, enfrentándose a las primeras críticas por parte de una delegación extranjera.

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