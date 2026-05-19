Coquimbo Unido vs. Deportes Tolima HOY: a qué hora y qué canal transmite el partido por la Copa Libertadores

Coquimbo Unido recibe este martes a Deportes Tolima en un duelo clave por el Grupo B de la Copa Libertadores 2026, con ambos equipos igualados en la cima de la tabla.

Coquimbo Unido está viviendo una temporada histórica a nivel internacional. El cuadro Pirata ha logrado competir de igual a igual en la Copa Libertadores 2026 y llega a la penúltima fecha del Grupo B con opciones concretas de avanzar a los octavos de final.

En condición de local, los Aurinegros han mostrado personalidad, intensidad y un fútbol que les permitió mantenerse en la pelea en un grupo tremendamente parejo.

Y es que la lucha por la clasificación está completamente abierta. Coquimbo y Deportes Tolima llegan a esta fecha compartiendo el liderato del grupo con 7 puntos, mientras que Universitario y Nacional los siguen muy de cerca con 4 unidades.

Una victoria podría acercarlo a los octavos de final del torneo continental | FOTO: Alejandro Pizarro Ubilla/Photosport

Este martes 19, los dirigidos por Hernán Caputto deberán enfrentar en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso al elenco colombiano, un rival que en la ida se impuso por 3 a 0, por lo que promete ser un duro examen para un cuadro de la Cuarta Región que quiere seguir haciendo historia en el continente.

¿Cuándo y a qué hora ver a Coquimbo Unido vs Deportes Tolima?

El encuentro entre Coquimbo Unido y Deportes Tolima está programado para este martes 19 de mayo a las 18:00 horas de Chile.

Publicidad

¿Dónde y cómo ver Coquimbo Unido vs Deportes Tolima?

El partido entre Coquimbo Unido y Deportes Tolima será transmitido en Chile por ESPN 5 y Disney+ Premium (streaming).