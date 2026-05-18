Leandro Hernández apunta al responsable de su gran presente en Colo Colo: “Siempre ha estado ahí”

El canterano de Colo Colo ante Ñublense y apuntó al responsable del gran nivel que está mostrando en el Cacique.

Colo Colo está más puntero que nunca de la Liga de Primera 2026, toda vez que el Cacique sumó tres puntos el día de ayer tras golear a Ñublense por 6-2 y estirar la diferencia con el segundo del torneo a 5 puntos.

El que abrió el marcador ayer en Macul fue nada más ni nada menos que Leandro Hernández, canterano albo que agarra tintes de titular indiscutido para Fernando Ortiz: “Estoy feliz por los goles, lo que trabajamos en la semana así que estoy feliz por eso”, dijo en zona mixta.

Golazo de Hernández. | Foto: Photosport

Consultado por la influencia de Fernando Ortiz en su buen presente, Hernández no dudo en apuntarlo como uno de los responsables: “Harto. El profe siempre ha estado ahí para tratar de ayudarme, mejorar, así que me he enfocado en eso en la semana. Creo que se está dando”, agregó.

Hernández no quiso abandonar la zona mixta sin antes dedicarle unas palabras a Arturo Vidal y la celebración que ambos protagonizaron: “Arturo siempre nos está ayudando. La celebración salió porque en las juveniles celebraba así y era un bonito recuerdo”.

Ahora, Leandro Hernández trabajará en la semana para ganarse un puesto de titular en el clásico ante Universidad Católica, compromiso que se disputará el próximo domingo en el Claro Arena por la Fecha 13 de la Liga de Primera 2026.

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En síntesis

Colo Colo goleó 6-2 a Ñublense y lidera la Liga de Primera 2026 con cinco puntos de ventaja.

Leandro Hernández abrió el marcador en Macul y agradeció el respaldo del técnico Fernando Ortiz.

Leandro Hernández elogió a Arturo Vidal tras recrear una celebración de sus etapas juveniles.