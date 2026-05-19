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Copa Libertadores

¡Atención UC! Boca Juniors vs. Cruzeiro HOY: a qué hora y qué canal transmite en Chile el partido por la Copa Libertadores

La UC estará muy atenta a lo que ocurra en La Bombonera, ya que el resultado entre Boca Juniors y Cruzeiro puede influir directamente en sus opciones de avanzar a octavos de final.

Boca Juniors recibe a Cruzeiro en un duelo clave por el Grupo D.
© Getty ImagesBoca Juniors recibe a Cruzeiro en un duelo clave por el Grupo D.

Universidad Católica estará muy pendiente de lo que ocurra este martes en Argentina. El cuadro Cruzado sigue firme en la pelea por avanzar a los octavos de final de la Copa Libertadores 2026 y el duelo entre Boca Juniors y Cruzeiro puede marcar el futuro del Grupo D.

La tabla llega al rojo vivo a esta penúltima fecha. La UC y Cruzeiro comparten el liderato con 7 puntos, mientras que los Xeneizes los siguen muy de cerca con 6 unidades, por lo que cualquier resultado puede alterar completamente el panorama de clasificación.

Eso sí, en San Carlos de Apoquindo miran este encuentro con atención por una razón clara: al equipo de Daniel Garnero le conviene que haya un ganador. Si Boca o Cruzeiro se quedan con los tres puntos, los precordilleranos asegurarán su paso a octavos de final en caso de derrotar el jueves a Barcelona de Guayaquil.

En la ida, Cruzeiro le ganó 1-0 a Boca gracias al gol de Neyser Villareal | FOTO: Pedro Vilela/Getty Images

En la ida, Cruzeiro le ganó 1-0 a Boca gracias al gol de Neyser Villareal | FOTO: Pedro Vilela/Getty Images

De esta manera, Boca y Cruzeiro animarán uno de los partidos más atractivos de la jornada en el certamen continental, en un duelo de alto voltaje que también tendrá a la UC siguiendo cada detalle desde Chile.

¿Cuándo y a qué hora juegan Boca Juniors vs. Cruzeiro?

El partido entre Boca Juniors y Cruzeiro se disputará este martes 5 de mayo a las 20:30 horas de Chile continental.

TV: ¿Cómo ver en Chile a Boca Juniors vs. Cruzeiro?

El encuentro entre Boca Juniors y Cruzeiro será transmitido por Disney+ Plan Premium.

Nicolás Navarro
Nicolás Navarro
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