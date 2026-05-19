¡Atención UC! Boca Juniors vs. Cruzeiro HOY: a qué hora y qué canal transmite en Chile el partido por la Copa Libertadores

La UC estará muy atenta a lo que ocurra en La Bombonera, ya que el resultado entre Boca Juniors y Cruzeiro puede influir directamente en sus opciones de avanzar a octavos de final.

Universidad Católica estará muy pendiente de lo que ocurra este martes en Argentina. El cuadro Cruzado sigue firme en la pelea por avanzar a los octavos de final de la Copa Libertadores 2026 y el duelo entre Boca Juniors y Cruzeiro puede marcar el futuro del Grupo D.

La tabla llega al rojo vivo a esta penúltima fecha. La UC y Cruzeiro comparten el liderato con 7 puntos, mientras que los Xeneizes los siguen muy de cerca con 6 unidades, por lo que cualquier resultado puede alterar completamente el panorama de clasificación.

Eso sí, en San Carlos de Apoquindo miran este encuentro con atención por una razón clara: al equipo de Daniel Garnero le conviene que haya un ganador. Si Boca o Cruzeiro se quedan con los tres puntos, los precordilleranos asegurarán su paso a octavos de final en caso de derrotar el jueves a Barcelona de Guayaquil.

En la ida, Cruzeiro le ganó 1-0 a Boca gracias al gol de Neyser Villareal | FOTO: Pedro Vilela/Getty Images

De esta manera, Boca y Cruzeiro animarán uno de los partidos más atractivos de la jornada en el certamen continental, en un duelo de alto voltaje que también tendrá a la UC siguiendo cada detalle desde Chile.

¿Cuándo y a qué hora juegan Boca Juniors vs. Cruzeiro?

El partido entre Boca Juniors y Cruzeiro se disputará este martes 5 de mayo a las 20:30 horas de Chile continental.

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TV: ¿Cómo ver en Chile a Boca Juniors vs. Cruzeiro?

El encuentro entre Boca Juniors y Cruzeiro será transmitido por Disney+ Plan Premium.