Alineaciones de Boca Juniors y Vasco da Gama por la Copa Sudamericana: formaciones confirmadas

Boca Juniors y Vasco da Gama se enfrentan este martes 13 de octubre por la Copa Sudamericana. Las formaciones confirmadas de los dos equipos.

Se viene Boca Juniors vs. Vasco da Gama este martes 13 de octubre desde las 21:30 hora de Chile por la Copa Sudamericana: repasa las alineaciones confirmadas y las novedades de ambos.

Cómo llegan Boca Juniors y Vasco da Gama

Boca Juniors viene de empatar 1-1 con Sao Paulo y acumula 1 triunfo, 1 empate en sus últimos 2 partidos.

Vasco da Gama viene de ganarle 2-0 a Independ. Santa Fe y acumula 1 triunfo, 1 empate en sus últimos 2 partidos.

Las alineaciones de Boca Juniors y Vasco da Gama

Boca Juniors (4-3-3): Álvaro Montero, Leandro Lozano, Lautaro Blanco, Williams Alarcón, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Santiago Ascacíbar, Milton Delgado, Enner Valencia, Leonel Flores, Carlos Palacios. DT: Rodolfo Arruabarrena.

Vasco da Gama (4-1-4-1): Léo Jardim, Paulo Henrique, Cuiabano, Santiago Sosa, Alan Saldivia, Robert Renan, Adson, Alan Lescano, Bruno Duarte, Thiago Mendes, Andrés Gómez. DT: Pedro Emanuel dos Santos Martins Silva.

Suplentes de Boca Juniors: Rodrigo Battaglia, Malcom Braida, Leandro Brey, Ayrton Costa, Nicolás Figal, Milton Giménez, Dylan Gorosito, Miguel Merentiel, Marco Pellegrino, Ángel Romero, Joaquín Ruíz, Sebastián Villa.

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Suplentes de Vasco da Gama: Daniel Fuzato, David, Marino Hinestroza, Gabriel Pereira, Lucas Piton, Nuno Moreira, Jair, José Rodríguez, Ramon Rique, Brenner, Tchê, Lucas Freitas.

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