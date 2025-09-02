Un poco menos de tres horas duró la audiencia de alegatos de Independiente de Avellaneda en las oficinas de Conmebol tras los graves incidentes ocurridos hace dos semanas en el estadio Libertadores de América que obligaron a cancelar el duelo de vuelta frente a Universidad de Chile por Copa Sudamericana. La llave se definirá por escritorio.

La comitiva del Rojo en Luque estuvo encabezada por su presidente Néstor Grindetti, los dirigentes Carlos Montaña y Daniel Seoane; más los abogados Maximiliano Walker y Ariel Reck.

Tras la audiencia, el polémico máximo dirigente de Independiente conversó brevemente con la señal de TyC Sports, donde aseguró convencido que el elenco argentino debe clasificar a cuartos de final en desmedro de la U.

“No hay nada nuevo, el tribunal va a tomar una decisión en las próximas horas”, apuntó Grindetti quien reconoció que “hay un acuerdo de confidencialidad” y que el cara a cara “fue todo en un ámbito de cordialidad“.

Por último, Grindetti lanzó: “Seguimos creyendo que tiene que clasificar Independiente”.

Este martes, ambas instituciones realizaron sus descargos en la sede de la Conmebol en Luque, Paraguay. La delegación de Independiente atribuyó los disturbios a los hinchas chilenos y alegó que el club argentino cumplió con las medidas de seguridad. Por su parte, la Universidad de Chile presentó un extenso informe de defensa. Todo se definirá en los próximos días.