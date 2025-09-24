Alianza Lima y Universidad de Chile se volverán a ver las caras en lo que será el duelo de vuelta por los cuartos de final de la Copa Sudamericana, en la que el segundo encuentro de esta llave se disputará en Coquimbo.

Este compromiso sin duda que es de vital importancia para el equipo que es comandado por Néstor Gorosito, quien ya está en suelo chileno y busca dar el gran golpe, de eliminar a la Universidad de Chile y meterse en semifinales.

Para este duelo, el equipo peruano tomó una importante decisión para enfrentar a la Universidad de Chile, en la que espera poder seguir con la cábala que ha tenido en este 2025.

Alianza Lima jugará de blanco ante la U

El conjunto peruano tomó la decisión de jugar este partido con la Universidad de Chile con su segunda equipación, la que es de color blanco por completo, la que ha sido parte de importantes momentos en este 2025.

Alianza Lima jugaría de blanco ante la U | Foto: Getty Images

A nivel internacional, el conjunto de los ‘Íntimos’ ha disputado tres partidos como visitantes con esta camiseta, en la que sumó dos derrotas: 2-0 ante Talleres y 2-1 ante Boca Juniors, una igualdad a un tanto ante Gremio en Brasil y no sabe de victorias

Si bien esta camiseta no sabe de triunfos, si sabe de clasificaciones en este 2025, en la que el conjunto peruano logró vencer a Boca Juniors en la fase de clasificación en la Copa Libertadores en una tanda de penales por 5-4.

Dentro de la Copa Sudamericana, Alianza Lima cosechó una importante igualdad en Brasil ante Gremio, la que le permitió avanzar de ronda tras quedarse con un 3-1 global.

Por esto, para esta oportunidad el conjunto peruano esperará seguir con la cábala de las clasificaciones con esta camiseta blanca y lograr su pase a las semifinales de la Copa Sudamericana.