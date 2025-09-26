Universidad de Chile superó a Alianza Lima por 2-1 en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso de Coquimbo y se clasificó para semifinales de la Copa Sudamericana. Néstor Gorosito expresó su molestia por una situación ocurrida fuera de la cancha con una persona y lanzó una frase irrespetuosa contra la U.

“Un flaco alto, no sé si el presidente, no sé quién eso, dijo ‘váyanse para la casita’. Un desubicado, porque nosotros no decimos que ellos estuvieron mostrando el culo en Argentina”, declaró el entrenador de Alianza Lima.

José Pepe Ormazábal opinó sobre los dichos de Pipo. “Totalmente fuera de lugar y justamente yo las estaba analizando anoche, fuera de lugar. Trata de desviar la atención”, dijo el reconocido relator en diálogo con BOLAVIP.

En ese sentido, el comunicador deja claro que Universidad de Chile fue superior: “Si bien la U no hizo un gran partido ante Alianza, creo que fue superior y trata en el fondo de desviar la atención, porque no tiene nada que ver con lo que le sacaron en cara”.

Pipo Gorosito no pudo con Universidad de Chile en la Copa Sudamericana. (Foto: Getty)

Pepe Ormazábal recuerda el pasado de Pipo Gorosito enfrentando a la U

El reconocido además mencionó que el DT tiene un pasado con la U, aquel del título azul en 1994: “Además, que para Gorosito debe ser super doloroso. Quedó fuera de la Copa Sudamericana con la U. Tiene historias cuando estaba en la Católica, creo que está respirando por la herida y trata de desviar la atención”.

También aseguró que Gorosito es mucho menos como estratega que como futbolista: “Totalmente fuera de foco a un técnico que no es ni siquiera el 50 por ciento de lo que fue como jugador. Entonces tiene que tratar de desviar la atención para ganarse a la gallada, a la hinchada”.

“Absolutamente y algo más también. Fuera de lugar y está demás lo que hizo, pero claro entiendo que es algo tribunero, es para la tribuna. Todos sabemos lo que pasó con la U y Alianza, que jugaron en el estadio Monumental y trata por ahí de agarrarse porque para ellos fue duro el golpe, estaban convencidos que pasaban”, finalizó.