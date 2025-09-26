La eliminación de Alianza Lima a manos de Universidad de Chile de la Copa Sudamericana no solo significó un triunfo histórico para los azules, sino que también desató una polémica inmediata fuera de la cancha.

Las declaraciones del entrenador Néstor “Pipo” Gorosito recordando la barbarie de Avellaneda generó un intenso debate en medios chilenos y repercusiones entre los hinchas del Romántico Viajero.

Gorosito comentó en conferencia de prensa post derrota que “un flaco alto, no sé si el presidente, no sé quién eso, dijo ‘váyanse para la casita’. Un desubicado, porque nosotros no decimos que ellos estuvieron mostrando el culo en Argentina“.

Néstor Gorosito recibe criticas desde Argentina

Las palabras del ex Universidad Católica no pasaron desapercibidas en Argentina y provocaron la reacción de periodistas como Mariano Antico de TyC Sports.

“Se desubicó”, expresó el comunicador que cuenta con casi 50 mil seguidores en X (Ex Twitter) en plena transmisión del programa de Youtube llamado Martín En Línea de Martín Liberman.

Gorosito se robó todas las miradas post triunfo de la U ante Alianza Lima | FOTO: Javier Garcia Martino / Photogamma/Photosport

Los dichos de Gorosito dejan en evidencia cómo un comentario fuera de lugar puede acaparar la atención mediática en Sudamérica incluso en medio del éxito deportivo de la U.