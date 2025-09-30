La llave entre Universidad de Chile y Alianza Lima sigue dando que hablar, a pesar de lo que fue la clasificación de los ‘Azules’ a las semifinales tras imponerse en la llave de cuartos de final por un 2-1 global en la Copa Sudamericana.

Una serie llena de diferentes sucesos tanto dentro como fuera de la cancha fueron los que marcaron este enfrentamiento entre ambos equipos, el que terminó con la clasificación del ‘Romántico Viajero’ a la ronda de los cuatro mejores.

Cuando se pensó que esta llave ya estaba en el olvido entre ‘Azules’ e ‘Íntimos’, en esta jornada se dieron a conocer importantes noticias que involucran a ambos equipos.

En las últimas horas, la CONMEBOL dio a conocer la apertura de expedientes en lo que fueron los cuartos de final de vuelta en la Copa Sudamericana, en donde la Universidad de Chile ya conoció de sus articulos incumplidos, la que le pueden dar un nuevo dolor de cabeza.

Los dichos de Gorosito contra la U que pueden costarle caro

Desde la CONMEBOL lanzaron una importante advertencia al entrenador argentino de Alianza Lima, Néstor Gorosito, a quien lo apuntan como responsable de estas siguientes faltas en el duelo de vuelta ante la U.

“Articulos 8,1 y 11.2 literal c), d) y p) del Código Disciplinario de la CONMEBOL.

Articulo 7.3.4.1 del Manual de Clubes de la CONMEBOL Sudamericana 2025″.

El punto más grave dentro de todos estos articulos es el 11.2 p), el que trata sobre el uso indebido de símbolos, banderas, pancartas o mensajes en el estadio que promuevan odio, discriminación, racismo, xenofobia o cualquier forma de violencia, contrarios a los principios de la CONMEBOL.

Gorosito podría sufrir una sanción de CONMEBOL | Foto: Photosport

El tirón de oreja al DT argentino por este punto estaría en lo que fueron sus dichos después de la derrota ante la Universidad de Chile, en la que nombró la barbarie que sufrieron los hinchas ‘Azules’ en Argentina de una forma bastante desacertada.

“Un señor de barba de acá cargó, qué se yo; y un flaco alto, no sé si es el presidente, no sé quién es, dijo: ‘Vayanse para casita’. Un desubicado. Porque nosotros no decimos que ellos estuvieron con el cul…, mostrando el cul… en Argentina”, eso dijo el DT de Alianza Lima.

Por estos dichos, desde la CONMEBOL le pueden hacer caer el mazo al entrenador, Néstor Gorosito, en la que el club peruano podría sufrir una importante multa y/o también sufrir una importante sanción de partidos para el DT.