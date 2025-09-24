Universidad de Chile recibirá a Alianza Lima por la revancha de los cuartos de final de Copa Sudamericana. Un duelo de vital trascendencia para ambas instituciones: el que obtenga el triunfo clasificará a la semifinal.

Ante tal panorama, una figura del conjunto peruano advirtió a la escuadra azul. Junto a sus compañeros, saldrá a toda máquina en búsqueda de la ventaja en el marcador. El 0-0 del compromiso de ida dejó la llave abierta.

Tras aterrizar en territorio chileno, Guillermo Viscarra analizó la definición en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso. El plantel limeño tiene la misión de acceder a la siguiente fase en calidad de visita.

“Nosotros necesitamos la victoria y vamos a ir por ello. Los dos tenemos que ganar para clasificar y ambos equipos tenemos el mismo objetivo“, comenzó indicando el portero.

Luego, le envió un recado a los azules. Si en algún momento logran quedar arriba en el encuentro de vuelta, no escatimarán en utilizar aquello a favor. ¿Pondrán el bus para defender su arco?

“El partido esperemos que se dé para nuestro lado desde el primer minuto y, si podemos salir con la ventaja, luego manejar el marcador“, concluyó tras arribar a la Región de Coquimbo.

Alianza Lima visitará a Universidad de Chile por los cuartos de final de Copa Sudamericana. (Créditos: Getty)

Cuándo se juega la revancha entre Universidad de Chile y Alianza Lima

La revancha, válida por los cuartos de final de Copa Sudamericana, se jugará este jueves 25 de septiembre. Está pactada para las 21:30 horas en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso.