En el Estadio Néstor Díaz Pérez, tras empatar 2 a 2 en el encuentro de ida, Lanús y Universidad de Chile se enfrentan por la revancha de las semifinales de la Copa Conmebol Sudamericana, en búsqueda del segundo cupo a la gran final, donde espera Atlético Mineiro. El encuentro comienza a las 19.00 horas y será dirigido por Alexis Herrera.
La transmisión del partido entre azules y granates en el certamen CONMEBOL, tendrá transmisión única. En Chile, se podrá ver en plataformas de pago; ESPN, y DSports de DirecTV (610/1610).
De manera online, podrás verlo a través de DGO, Amazon Prime Video y en Disney+ en sus aviones Estándar y Premium. Recuerda que la final de la Copa Sudamericana 2025, también irá EN VIVO por las mencionadas señales de TV y streaming.