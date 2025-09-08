Independiente está lejos, pero muy lejos, de superar el fallo de la Conmebol que resolvió expulsar al conjunto argentino de la Copa Sudamericana tras la barbarie de Avellaneda contra los hinchas de Universidad de Chile en las tribunas del estadio Libertadores de América.

Este lunes todo el plantel del Rojo leyó un fuerte comunicado, donde manifestaron su descontento y rechazo contra la sentencia del organismo. Y uno de los chilenos que milita en el club, no dudó en cuadrarse con sus compañeros.

Se trata de Pablo Galdames, quien fue el único de los futbolistas nacionales que mostró su apoyo en redes sociales al comunicado del Rojo. “Porque de la injusticia nace la FUERZA… y la historia, NOS LLAMA A ESTAR JUNTOS”, publicó el volante mixto.

El plantel de Independiente no dijo nada de la barbarie de sus hinchas (Getty Images).

La carta del plantel de Independiente

“Estamos reunidos como equipo, atravesando al igual que nuestros hinchas el mismo sentimiento de dolor e injusticia. En medio de la tristeza y la impotencia no es fácil expresarnos, así como tampoco es fácil poner en palabras todo lo que nos tocó vivir en el transcurso de estos días y lo que sentimos con la resolución final”, leyó el capitán Rey.

“Injusticia, es el sentimiento que nos invade porque no tuvimos la posibilidad de disputar la clasificación dentro de un campo de juego, sino que nos toca ver y sentir como el grupo de hinchas visitantes que vinieron a nuestro estadio con la clara intención de agredir a nuestra gente, hoy seguramente estén festejando que sus actos de violencia le dan como resultado la clasificación a su equipo”, aseguró el plantel del Rojo.

“Sin dudas esto es peligroso para el fútbol, un deporte que fomenta la competencia sana, limpia y que trata de ser un espectáculo familiar”, agregaron.