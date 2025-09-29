El ex entrenador de Colo Colo, Gustavo Quinteros tuvo su estreno este pasado fin de semana en su retorno al fútbol argentino, en la que hace unos días asumió como nuevo estratega de Independiente de Avellaneda.

¿Su primer duelo? era el clásico de Avellaneda ante Racing Club en condición de visitante, un complicado estreno que logró sortear con un importante control de daños, en la que ambos equipos terminaron igualando sin goles en El Cilindro.

Dentro de este partido, se vivió una situación que marcó lo que fue este duelo y un chileno fue el gran protagonista, Pablo Galdames, el volante del ‘Rojo’ tuvo en sus pies el triunfo en el último minuto para el equipo de Quinteros.

El jugador nacional se fue solo contra el arco defendido por Facundo Cambeses y tuvo todo para vestirse de héroe con un gol en el cierre, pero su mal finiquito lo privó de aquello e hizo que el partido terminara con una igualdad sin goles.

Tras esta acción, el entrenador Gustavo Quinteros dejó un momento que da que hablar en Argentina y es su reacción posterior a la chance fallada de Galdames, en donde se le enfocó y dejó una frase para el oro: “Que cul… que tienen la pu… que lo pari…”, fue lo que señaló.

Este momento rápidamente se comenzó a hacer viral en Argentina, en la que los hinchas de Independiente se sienten completamente identificados con la reacción del ex DT de Colo Colo.

VIDEO: REVISA LA ACCIÓN DE GUSTAVO QUINTEROS QUE ES VIRAL