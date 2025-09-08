Pasan los días e Independiente de Avellaneda sigue sin superar el fallo de la Conmebol por los graves incidentes ante Universidad de Chile. Luego que el organismo resolviera la descalificación del Rojo y la clasificación de la U a cuartos de final de Copa Sudamericana, ahora todo el plantel del conjunto argentino leyó un duro comunicado en redes sociales.

Liderados por sus capitanes, Rodrigo Rey, Iván Marcone y Federico Mancuello, el plantel de Independiente expresó su indignación por el fallo asegurando que se trató de “una injusticia”.

El plantel de Independiente no hizo ninguna autocrítica por la barbarie de sus hinchas (Getty Images).

Asimismo, los jugadores repitieron el mismo discurso de su presidente Néstor Grindetti y responsabilizaron a los hinchas de Universidad de Chile de comenzar la batahola que casi termina en tragedia. Además, aseguraron que lo ideal era reanudar el encuentro o bien, la descalificación de ambos clubes, desconociendo totalmente la responsabilidad como organizadores del partido.

“Estamos reunidos como equipo, atravesando al igual que nuestros hinchas el mismo sentimiento de dolor e injusticia. En medio de la tristeza y la impotencia no es fácil expresarnos, así como tampoco es fácil poner en palabras todo lo que nos tocó vivir en el transcurso de estos días y lo que sentimos con la resolución final”, leyó el capitán Rey.

“Injusticia, es el sentimiento que nos invade porque no tuvimos la posibilidad de disputar la clasificación dentro de un campo de juego, sino que nos toca ver y sentir como el grupo de hinchas visitantes que vinieron a nuestro estadio con la clara intención de agredir a nuestra gente, hoy seguramente estén festejando que sus actos de violencia le dan como resultado la clasificación a su equipo”, aseguró el plantel del Rojo.

“Sin dudas esto es peligroso para el fútbol, un deporte que fomenta la competencia sana, limpia y que trata de ser un espectáculo familiar”, agregaron.

El duro comunicado del plantel de Independiente