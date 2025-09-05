Como es de público conocimiento CONMEBOL determinó que Independiente de Avellaneda sea eliminada de la Copa Sudamericana por los hechos ocurridos en el partido ante Universidad de Chile que se disputó en Buenos Aires, por consiguiente el cuadro nacional accedió a cuartos de final donde deberá medirse con Alianza Lima.

Este viernes el cuadro argentino comunicó que no sólo apelará al fallo, también solicitará la suspensión del partido de los azules ante los íntimos, abrazando la posibilidad de que el órgano rector modifique la sentencia en segunda instancia.

BOLAVIP ARGENTINA conversa con Roger Bello, ex comisario y veedor de CONMEBOL el que es consultado por el éxito de la acción que pretende Independiente.

“No se puede eso (modificar la decisión de que el cuadro argentino está eliminado). Las normas del reglamento indican que siempre tiene que pasar uno. Eso está en el reglamento y no se puede cambiar. Pasó la U de Chile por la decisión de Conmebol, por esta sanción y no se puede cambiar eso”, indica.

Agregando que “no encuentro posible esa cuestión. Es cierto que hay un tribunal disciplinario que recibirá la apelación, pero no es una justificación para apelar el pedido de suspensión de este partido. Independiente puede solicitar que se le reduzcan sus penas económicas y otras sanciones. Pedir que no se juegue el otro partido no contempla lo que dice el código.

Roger Bello deja en claro que es imposible que Independiente gane la apelación ante CONMEBOL

En esa misma línea agrega que “Conmebol ya tomó la decisión de que la U de Chile juegue contra Alianza Lima. El Tribunal o la Unidad Disciplinaria de apelaciones puede ver alguna justificación para revisar el fallo, pero respecto a multas o sanciones. Nada con volver atrás con la decisión tomada con eliminar a Independiente. Eso ya está definido”.

¿Fue justo el fallo que determinó la clasificación de la U?

Roger Bello explica que “la Unidad Disciplinaria tenía que ayudarse con informes de los veedores y otros adicionales que seguramente le faltaban y no estaban en los de seguridad y los que aportaron los clubes. Creo que ellos actuaron en base al reglamento y le adjudicaron la responsabilidad al equipo local, tal como te anticipaba hace unos días.