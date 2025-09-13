Este sábado increíblemente se reabrió el estadio Libertadores de América, el que había sido clausurado luego de la noche de terror que se vivió a raíz del partido entre Independiente y Universidad de Chile.

Banfield visitó al Rojo en Avellaneda y lo terminó derrotando por la cuenta mínima con gol de Martín Río y que contó con la titularidad de Felipe Loyola y los ingresos en la segunda parte de Pablo Galdames y Luciano Cabral.

Los ánimos no estaban nada de bien antes del partido, donde los hinchas locales pidieron la salida del presidente Néstor Grindetti, luego del papelón protagonizado en CONMEBOL.

Como si esto fuera poco, luego de finalizado el encuentro, el entrenador Julio Vaccari no asistió a la conferencia de prensa y luego se dio a conocer que había renunciado a la banca de Independiente por la pobre campaña de este segundo semestre.

BOLAVIP ARGENTINA informa que “si bien hace pocas semanas anunció que tenía planificado continuar en el cargo hasta el final de su contrato, la realidad marca que este fin de semana le puso punto final a su estadía en el Rojo que, a partir de este momento está sin técnico y debe salir a contratar uno lo antes posible”.

Los chilenos de Independiente se quedaron sin DT.

¿Hace cuánto no gana Independiente?

El equipo de Avellaneda no gana desde el 29 de junio, cuando venció por la Copa Argentina a Gimnasia de Mendoza 2-1, es decir, está pronto a cumplir tres meses sin victorias.