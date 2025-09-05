La CONMEBOL ha hecho noticia en las últimas horas y todo esto tras dar a conocer la resolución del duelo entre Universidad de Chile e Independiente de Avellaneda, en la que se dio como vencedor al conjunto nacional, que avanzó a los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

Tras esto, el periodista nacional Gonzalo Fouillioux ocupó su espacio dentro del programa ‘Balong Radio’ en Youtube y se encargó de dejar un potente mensaje a toda la prensa argentina, que ha mostrado su descontento con el fallo en favor a la U por una situación en particular de ‘precedente peligroso’.

“Hay un argumento que lo encuentro pero básico y que me sorprende que colegas argentinos de mucho prestigio y de muchos años de periodismo, caigan en el argumento tan básico de decir ‘con esto se fija un precedente muy peligroso, que va cualquier hinchada que le conviene un resultado deportivo, deja la embarrada y pasa’, es como hacer periodismo sin un mínimo de sentido común”, parte señalando Fouillioux.

El comunicador enumeró que el pensamiento que ha tenido la prensa argentina sobre este precedente que supuestamente entablaría la CONMEBOL tras este castigo, no tiene ningún tipo de sentido y acá entregó sus grandes razones al respecto.

“Primero, digamos que podría haber pasado si la hinchada de la U dejaba la grande y no seguía como siguió, el castigado hubiese sido la U, en ese escenario, si la hinchada visitante deja la embarrada y el resto del público tiene un excelente comportamiento y el operativo funciona, si tú cumples con lo que te pides de seguridad, el castigado sería el visitante, eso pasaría en una persona que razonaría un poco”.

La U clasificó a la próxima ronda | Foto: Photosport

“Si todo un público local se porta bien, si tú como organizador cumples con tu rol de seguridad y son los visitantes que solamente hacen los destrozos, van a sancionar al visitante, eso del precedente es absurdo”, enfatizó con dureza.

Para Fouillioux, la U no se las lleva gratis

Siguiendo en su explicación, el reconocido periodista indicó que la Universidad de Chile no se las lleva para nada de gratis con su sanción, en la que hace hincapié a la importante pérdida ecónomica que tendrá la U en sus duelos de local.

“Ponen como si la U se las llevara peladas y gratis, en ingresos, un partido de copa internacional le generan ingresos, no todo es utilidad, pero en ingresos son como mil millones de pesos por partido, osea que siete partidos sin jugar en ingresos son siete millones de dólares, tu pasas ¿pero a qué costo? ni hablar lo que es ser local sin hinchas”, explica.

Finalmente, Fouillioux vuelve a remarcar en que el argumento que se ha entablado desde el otro lado de la cordillera sobre la resolución es algo insólito y en la que no existe autocrítica para lo que fue la tremenda barbarie que sufrieron los hinchas de la U.

“Me parece un argumento básico, porque además tanto Independiente como la U han quedado como condicionales, cualquier cosa que les pase en los próximos dos años, el castigo es mayor. ese argumento no tiene ninguna lógica, el organizador del evento tiene que cumplir con lo mínimo”, cerró.