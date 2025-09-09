Universidad de Chile ya comienza a enfocarse en su llave de Copa Sudamericana ante Alianza Lima. El cuadro azul se enfrentará al elenco peruano en los cuartos de final del certamen continental.

Para alcanzar el objetivo, el conjunto laico tendrá que estar a la altura de la presión que ejercerá el rival: los limeños tienen sed de venganza a 15 años de la Copa Libertadores 2010.

En dicho torneo internacional, los azules eliminaron a su contrincante con un 3-2 global que pasó a la historia. ¿La razón? El empate 2-2 en el duelo de vuelta: la escuadra peruana aún reclama por el gol sobre el final de Felipe Seymour.

Ante un Estadio Monumental repleto, el plantel blanquiazul estalló contra el árbitro central. El juez decidió no anular el tanto del volante de Universidad de Chile por posible fuera de juego.

Uno de los que estuvo en dicho grupo de jugadores reclamando fue José Carlos Fernández. El otrora atacante todavía tiene ese recuerdo en mente: el dolor está en su corazón.

Universidad de Chile eliminó a Alianza Lima en la Copa Libertadores 2010. Fue con polémico gol de Felipe Seymour.

La revancha de Alianza Lima contra Universidad de Chile

En conversación con Denganche, el retirado delantero peruano rememoró tal llave de octavos de final de Copa Libertadores. La lamentó y se enfocó en el próximo desafío del club limeño: eliminar a los azules en Copa Sudamericana.

“Siempre nos quedó ese sinsabor de pensar qué hubiera pasado si hubiéramos seguido en carrera en la Copa Libertadores 2010. Nos quedó esa espina“, comentó.

En dicha línea, agregó: “Este es el momento que todos los aliancistas estábamos esperando para terminar de cerrar ese círculo y decidir, en la cancha, quién es el mejor“.

Finalmente, consultado sobre la posibilidad de acompañar al plantel de Alianza Lima a Coquimbo, lanzó: “Claro que me gustaría. Sería lindo. A Matute, para la ida, voy a ir con mis hijos. Ya tenemos todo preparado. Después, a Chile, yo feliz“.