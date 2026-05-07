Tras O’Higgins vs. Sao Paulo: así queda la tabla de posiciones del Grupo C de la Copa Sudamericana

El Capo de Provincia no logró romper el cero ante Sao Paulo y dejó completamente abierta la pelea por la clasificación en el Grupo C.

En el Estadio El Teniente de Rancagua, O’Higgins y Sao Paulo igualaron 0 a 0 en un encuentro muy disputado, resultado que dejó completamente abierta la lucha por la clasificación en el Grupo C de la Copa Sudamericana 2026.

El elenco rancagüino contó con varias ocasiones para abrir el marcador, pero los dirigidos por Lucas Bovaglio no estuvieron finos en la definición para superar el arco defendido por Carlos Coronel.

Cabe destacar que, en el otro compromiso de la zona, Millonarios viajó hasta Uruguay para derrotar por 4 a 2 a Boston River, resultado que apretó aún más la tabla de posiciones del grupo.

O’Higgins, Sao Paulo y Millonarios pelearan hasta la última fecha por clasificar a octavos de final | FOTO: Dragomir Yankovic/Photosport

Ahora, el Capo de Provincia deberá enfocarse en su próximo desafío justamente ante el elenco charrúa, mientras que el cuadro brasileño enfrentará a los colombianos en otro duelo clave para el futuro de la zona.

Así va la tabla de posiciones del Grupo C de la Copa Sudamericana:

Pos. Club PJ G E P GF GC DG Pts 1 São Paulo 4 2 2 0 3 0 3 8 2 O’Higgins 4 2 1 1 4 2 2 7 3 Millonarios 4 2 1 1 5 4 1 7 4 Boston River 4 0 0 4 2 8 -6 0