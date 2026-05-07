EN VIVO: O’Higgins vs. Sao Paulo por Copa Sudamericana, relato en directo

El 'Capo de Provincia' va por los tres puntos ante el temible Sao Paulo en Rancagua. Un triunfo deja a los celestes como líder del Grupo C.

O’Higgins enfrenta un duro desafío por la fase de grupos de la Copa Sudamericana al recibir a Sao Paulo en el Estadio El Teniente de Rancagua. El elenco celeste buscará hacerse fuerte en casa y cobrarse revancha tras la derrota 2-0 sufrida en Brasil ante el cuadro paulista.

El equipo dirigido por Lucas Bovaglio llega a este compromiso ubicado en el segundo lugar del Grupo C con seis puntos. Sin embargo, un triunfo ante el invicto Sao Paulo le permitiría trepar a la cima de la tabla y quedar muy bien encaminado en la pelea por la clasificación.

Por su parte, el conjunto brasileño arriba a Chile como líder del grupo y manteniendo su invicto en el certamen continental, ratificando su favoritismo como uno de los candidatos de la competencia.

En paralelo, el otro duelo del grupo también se jugará en simultáneo: Boston River recibirá en Montevideo a Millonarios FC, en un resultado que podría influir directamente en las aspiraciones del cuadro rancagüino.

SAO PAULO, BRAZIL – APRIL 14: Calleri of Sao Paulo and Nicolas Garrido of O’Higgings fight for the ball during a Copa CONMEBOL Sudamericana 2026 match between Sao Paulo and O’Higgins at MorumBIS Stadium on April 14, 2026 in Sao Paulo, Brazil. (Photo by Alexandre Schneider/Getty Images)

Quién transmite EN VIVO O’Higgins vs. Sao Paulo

El choque entre celestes y paulistas será televisado por ESPN en territorio chileno. A su vez, será emitido por Disney+ para sus suscriptores Premium.

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