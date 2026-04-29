El Grupo C de la Copa CONMEBOL Sudamericana vivió sus dos compromisos en el día de ayer, donde O’Higgins de Rancagua derrotó a Boston River en calidad de local y Sao Paulo rescató una igualdad sin goles en Colombia ante Millonarios.

En el conjunto brasileño fue titular Gonzalo Tapia, quien, si bien no es un inamovible en el cuadro paulista, se las arregla para siempre estar presente y ser una alternativa para el entrenador del tres veces campeón de Copa Libertadores de América.

Fue precisamente el formado en las inferiores de Universidad Católica quien se ganó las críticas de los hinchas paulistas tras una insólita acción: lo dejaron solo frente al arco para abrir la cuenta, pero falló de manera épica.

De ahí en más el partido entró en un pozo donde parecía que ninguno de los dos quería perder el compromiso, pese a que Millonarios no le servía de nada el empate y actualmente marcha en el tercer lugar.

Así las cosas, Sao Paulo lidera el Grupo C de la Copa CONMEBOL Sudamericana con 7 puntos, seguido por O’Higgins de Rancagua con 6, Millonarios con 4 y Boston River en el último lugar que todavía no ha sumado unidades.

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En síntesis

Sao Paulo lidera el Grupo C de la Copa Sudamericana con 7 puntos.

Gonzalo Tapia fue titular en el empate 0-0 entre Sao Paulo y Millonarios.

Millonarios ocupa el tercer lugar con 4 puntos tras igualar en Colombia.