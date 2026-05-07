O’Higgins tendrá un duro desafío por la fase de grupos de la Copa Sudamericana: se enfrentará a Sao Paulo en el Estadio El Teniente. Un duelo que sacará chispas en búsqueda de seguir avanzando en la competencia.
Luego de su caída 2-0 en Brasil, el conjunto rancagüino va por su revancha en casa. Justamente, tendrá una oportunidad de oro para quedarse en lo más alto de la clasificatoria.
Es que en la previa, El Capo de Provincia marcha en la segunda posición con seis puntos (estaría ingresando a play-offs). Una victoria lo dejaría en la cima, por lo que Lucas Bovaglio irá con lo mejor disponible para lograr la hazaña.
Por su parte, Sao Paulo mete miedo. El equipo dirigido por Roger Machado se mantiene invicto en el certamen internacional, por lo que quiere seguir gozando de dicha condición.
Cabe consignar que en el otro compromiso del grupo, Boston River recibirá a Millonarios en el Estadio Centenario: se jugará en paralelo al partido que se estará desarrollando en Chile.
¿Cuándo juega O’Higgins vs. Sao Paulo?
El encuentro entre rancagüinos y paulistas se disputará este jueves 7 de mayo. Se realizará desde las 18:00 horas en el Estadio El Teniente.
¿Dónde ver el partido por Copa Sudamericana?
Dicho enfrentamiento se podrá sintonizar a través de las pantallas de ESPN en territorio chileno. A su vez, será emitido por Disney+ para sus suscriptores Premium.
- VTR: 48 (SD) (Stgo) – 843 (HD)
- DTV: 621 (SD) – 1621 (HD)
- ENTEL: 212 (HD)
- CLARO: 174 (SD) – 474 (HD)
- GTD/TELSUR: 85 (SD) – 844 (HD)
- MOVISTAR: 480 (SD) – 884 (HD)
- TU VES: 508 (HD)
- ZAPPING: 41 (HD)