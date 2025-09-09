El batacazo de la jornada. Bolivia se metió en el repechaje logrando lo impensado. Venció a Brasil en La Paz y dejó con las ganas a una Venezuela que soñó hasta el último minuto.

El partido fue bastante reñido. Los altiplánicos buscaron de entrada el gol y fue recién al término del primer tiempo que lograron romper redes.

En los 45+4 de la primera parte, Miguel Terceros ilusionó a todo el pueblo boliviano luego de poner la apertura de la cuenta desde los doce pasos en El Alto.

Brasil de Carlo Ancelotti tardó en reaccionar. Sin embargo, en los últimos suspiros tuvieron varias jugadas muy claras, aunque allí estuvo Carlos Lampe para salvar a la verde.

Así las cosas, Bolivia será el representante de Conmebol en el repechaje mundialista que llega con una nueva modalidad y, de lograr sellar su paso, emularán la hazaña de los héroes del 94′ que jugaron el Mundial de los Estados Unidos.