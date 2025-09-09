Venezuela llegó a la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas con la gran oportunidad de asegurar el repechaje al Mundial 2026, pero en Maturín vivió una dura pesadilla. La Vinotinto fue derrotada 3-6 por Colombia y perdió toda opción de clasificar, quedándose sin la posibilidad de disputar por primera vez una Copa del Mundo.

La selección de Venezuela arribó a la última jornada con la primera opción de acceder al repechaje, dependiendo únicamente de un triunfo o incluso un empate, siempre que Bolivia no venciera a Brasil en La Paz. Pero el desenlace fue adverso: la Vinotinto sufrió una dura derrota y los altiplánicos sorprendieron con un 1-0 que les permitió quedarse con el último cupo a la repesca.

Venezuela se quedó con las ganas del Mundial 2026 (Getty Images).

La gran figura de la noche en el Monumental de Maturín fue el delantero del Bayern Múnich, Luis Díaz. El colombiano se anotó con un ‘póker’ gracias a sus anotaciones a los 42’, 50’, 59’ y 67’, mientras que Yerry Mina (10’) y Jhon Córdoba (78’) timbraron una goleada épica de los cafetaleros.

Para los locales, Telasco Segovia encendió la ilusión llanera a los 3’, y luego Josef Martínez (12’) y Salomón Rondón (76’) pusieron la cuota de esperanza para una Venezuela que verá una vez más una Copa del Mundo por televisión.

Con la apabullante goleada en Maturín, Colombia cerró las Eliminatorias Sudamericanas en el tercer lugar con 28 puntos, detrás de Argentina (38) y Ecuador (29). En tanto, Venezuela cerró en el octavo lugar con 18 unidades, superando sólo a Perú (12) y Chile (11).