La Selección de Brasil y la Selección Chilena se verán las caras por la penúltima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas, en lo que será un intenso partido que se disputará en el Estadio Maracaná, en el último duelo del conjunto brasileño ante toda su gente en estas clasificatorias.

Para este compromiso, ambas escuadras llegan con un panorama más que decidido tras estas Eliminatorias, en donde Brasil ya aseguró su presencia en el próximo Mundial, mientras que Chile hiló un nuevo fracaso en estas Clasificatorias y no dirá presente en la próxima cita mundialera.

Teniendo en consideración lo que puede ser este partido, desde Bolavip Chile le consultamos a la inteligencia artificial de ‘X’, Grok sobre su vaticinio para este partido entre Brasil y Chile, en la que se la jugó con su resultado y la figura de este duelo.

Primero, hizo una análisis al presente de ambos países, en la que por parte de Brasil destacó que su clasificación al Mundial sin duda que el da una importante tranquilidad a sus jugadores para lo que es este partido y que buscarán cerrar con una buena actuación las Eliminatorias ante su público, haciendo énfasis en su potente delantera.

Por otra parte, analizó el presente de la Selección Chilena, en la que indicó que tras la salida de Ricardo Gareca, el equipo de todos busca un nuevo renacer generacional, sin la presencia de los jugadores de la ‘Generación Dorada’ y con Nicolás Córdova a la cabeza, espera poder maquillar su participación en estas Eliminatorias, en la que es colista.

Resultado y la figura, según la IA para el Brasil vs. Chile

El resultado de Grok, la IA de ‘X’: Brasil 3-0 Chile: “Brasil aprovechará su localía y el impulso de estar clasificados para dominar el partido. La falta de experiencia en el plantel chileno y su bajo rendimiento ofensivo (solo un gol en sus últimos cinco partidos) dificultan cualquier intento de reacción”.

Para la IA, Raphinha corre con ventaja en ser la figura | Foto: Photosport

¿La figura del partido?: para la IA de ‘X’ el jugador más destacado de este compromiso será el jugador del Barcelona, Raphinha, en la que indica que tras la ausencia de jugadores como Vinicius JR o Neymar, el crack brasileño se perfila a ser la figura.

“Con las ausencias de Vinícius Jr., Rodrygo y Neymar, Raphinha se perfila como el líder ofensivo. Su velocidad, capacidad de desborde y olfato goleador lo hacen un candidato ideal para destacar en un partido donde Brasil buscará anotar varios goles”, explicó.