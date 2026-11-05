Alineaciones de Sturm Graz y NK Celje por la Europa League: formaciones probables

Sturm Graz y NK Celje se enfrentan este jueves 5 de noviembre en el Merkur Arena por la Europa League. Las formaciones probables de los dos equipos.

Sturm Graz recibe a NK Celje este jueves 5 de noviembre desde las 17:00 hora de Chile. El encuentro, correspondiente a la jornada 4 de la Europa League, se disputará en el Merkur Arena. Sturm Graz viene de ganarle 1-0 a Marseille y acumula 1 triunfo, 1 derrota en sus últimos 2 partidos. NK Celje viene de empatar 2-2 con Red Bull y acumula 1 empate, 1 derrota en sus últimos 2 partidos.

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