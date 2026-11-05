Benfica vs. Lech Poznan en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la jornada 4 de la Europa League

Benfica y Lech Poznan se enfrentan este jueves 5 de noviembre, en el Estadio do Sport Lisboa e Benfica, por la jornada 4 de la Europa League. Los detalles de la televisación.

Benfica recibe a Lech Poznan este jueves 5 de noviembre desde las 17:00 hora de Chile. El encuentro, correspondiente a la jornada 4 de la Europa League, se disputará en el Estadio do Sport Lisboa e Benfica. El Benfica llega a esta cuarta fecha con paso perfecto en puntos y una necesidad clara: confirmar que puede ser protagonista en la fase de liga. Enfrente tiene a un rival que todavía no encontró la manera de sumar de verdad en el torneo.

Son realidades opuestas en la tabla y eso le pone un condimento extra al partido: para los portugueses es la chance de meterse entre los mejores del certamen, mientras que para el Lech Poznan el margen de error ya casi no existe.

La actualidad de ambos equipos

El Benfica viene de una racha ofensiva notable: goleó 4-1 al Omonia de visitante, había hecho lo mismo en casa ante el Celtic y antes de eso sorprendió con un triunfo 2-0 en Milán. Son nueve puntos sobre nueve posibles y una segunda colocación que refleja un equipo que está entonando el tono justo en esta etapa del torneo.

Lech Poznan, en cambio, no logra despegar. Empató 1-1 como local contra el Sunderland después de caer con claridad ante el Leverkusen por 4-0 y de perder también por cuatro goles frente al Crystal Palace. Con apenas un punto en tres presentaciones, el equipo polaco está 32° y necesita reaccionar rápido si quiere meterse en la pelea por seguir con vida en la Europa League.

El historial entre Benfica y Lech Poznan

El historial entre ambos es corto pero contundente a favor del Benfica, que ganó los dos únicos antecedentes registrados. En total el conjunto portugués le marcó ocho goles al Lech Poznan y solo recibió dos, una diferencia que deja clara la superioridad que mostró cada vez que se cruzaron.

Últimos 2 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 03/12/2020 Benfica vs. Lech Poznan 4-0 UEFA Europa League 22/10/2020 Lech Poznan vs. Benfica 2-4 UEFA Europa League

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Horario del partido

Chile: 17:00 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la jornada

Levski Sofia vs. Jagiellonia — jueves 5 de noviembre, 14:45 hs

Anderlecht vs. Red Bull — jueves 5 de noviembre, 14:45 hs

Real Sociedad vs. Lyon — jueves 5 de noviembre, 14:45 hs

Nijmegen vs. Omonia — jueves 5 de noviembre, 14:45 hs

Lillestroem vs. Viktoria — jueves 5 de noviembre, 14:45 hs

Crystal Palace vs. Hoffenheim — jueves 5 de noviembre, 14:45 hs

Sparta vs. Bournemouth — jueves 5 de noviembre, 14:45 hs

Milan vs. Ferencvaros — jueves 5 de noviembre, 14:45 hs

Torreense vs. Ararat — jueves 5 de noviembre, 17:00 hs

Hapoel vs. OFI Crete — jueves 5 de noviembre, 17:00 hs

Sunderland vs. Zagreb — jueves 5 de noviembre, 17:00 hs

Sturm Graz vs. NK Celje — jueves 5 de noviembre, 17:00 hs

Celta vs. Union Saint-Gilloise — jueves 5 de noviembre, 17:00 hs

Celtic vs. Beşiktaş — jueves 5 de noviembre, 17:00 hs

Leverkusen vs. Marseille — jueves 5 de noviembre, 17:00 hs

AZ Alkmaar vs. Juventus — jueves 5 de noviembre, 17:00 hs

En síntesis