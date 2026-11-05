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Benfica vs. Lech Poznan en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la jornada 4 de la Europa League

Benfica y Lech Poznan se enfrentan este jueves 5 de noviembre, en el Estadio do Sport Lisboa e Benfica, por la jornada 4 de la Europa League. Los detalles de la televisación.

Benfica vs. Lech Poznan, Europa League
Benfica vs. Lech Poznan, Europa League

Benfica recibe a Lech Poznan este jueves 5 de noviembre desde las 17:00 hora de Chile. El encuentro, correspondiente a la jornada 4 de la Europa League, se disputará en el Estadio do Sport Lisboa e Benfica. El Benfica llega a esta cuarta fecha con paso perfecto en puntos y una necesidad clara: confirmar que puede ser protagonista en la fase de liga. Enfrente tiene a un rival que todavía no encontró la manera de sumar de verdad en el torneo.

Son realidades opuestas en la tabla y eso le pone un condimento extra al partido: para los portugueses es la chance de meterse entre los mejores del certamen, mientras que para el Lech Poznan el margen de error ya casi no existe.

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La actualidad de ambos equipos

El Benfica viene de una racha ofensiva notable: goleó 4-1 al Omonia de visitante, había hecho lo mismo en casa ante el Celtic y antes de eso sorprendió con un triunfo 2-0 en Milán. Son nueve puntos sobre nueve posibles y una segunda colocación que refleja un equipo que está entonando el tono justo en esta etapa del torneo.

Lech Poznan, en cambio, no logra despegar. Empató 1-1 como local contra el Sunderland después de caer con claridad ante el Leverkusen por 4-0 y de perder también por cuatro goles frente al Crystal Palace. Con apenas un punto en tres presentaciones, el equipo polaco está 32° y necesita reaccionar rápido si quiere meterse en la pelea por seguir con vida en la Europa League.

El historial entre Benfica y Lech Poznan

El historial entre ambos es corto pero contundente a favor del Benfica, que ganó los dos únicos antecedentes registrados. En total el conjunto portugués le marcó ocho goles al Lech Poznan y solo recibió dos, una diferencia que deja clara la superioridad que mostró cada vez que se cruzaron.

Últimos 2 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
03/12/2020Benfica vs. Lech Poznan4-0UEFA Europa League
22/10/2020Lech Poznan vs. Benfica2-4UEFA Europa League

Horario del partido

  • Chile: 17:00 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

  • Levski Sofia vs. Jagiellonia — jueves 5 de noviembre, 14:45 hs
  • Anderlecht vs. Red Bull — jueves 5 de noviembre, 14:45 hs
  • Real Sociedad vs. Lyon — jueves 5 de noviembre, 14:45 hs
  • Nijmegen vs. Omonia — jueves 5 de noviembre, 14:45 hs
  • Lillestroem vs. Viktoria — jueves 5 de noviembre, 14:45 hs
  • Crystal Palace vs. Hoffenheim — jueves 5 de noviembre, 14:45 hs
  • Sparta vs. Bournemouth — jueves 5 de noviembre, 14:45 hs
  • Milan vs. Ferencvaros — jueves 5 de noviembre, 14:45 hs
  • Torreense vs. Ararat — jueves 5 de noviembre, 17:00 hs
  • Hapoel vs. OFI Crete — jueves 5 de noviembre, 17:00 hs
  • Sunderland vs. Zagreb — jueves 5 de noviembre, 17:00 hs
  • Sturm Graz vs. NK Celje — jueves 5 de noviembre, 17:00 hs
  • Celta vs. Union Saint-Gilloise — jueves 5 de noviembre, 17:00 hs
  • Celtic vs. Beşiktaş — jueves 5 de noviembre, 17:00 hs
  • Leverkusen vs. Marseille — jueves 5 de noviembre, 17:00 hs
  • AZ Alkmaar vs. Juventus — jueves 5 de noviembre, 17:00 hs

En síntesis

  • Benfica y Lech Poznan se enfrentan este jueves 5 de noviembre por la jornada 4 de la Europa League.
  • El partido se transmitirá por Disney+ Premium.
  • Benfica suma 9 puntos tras vencer a Omonia, Celtic y Milan.
  • Lech Poznan suma 1 punto en el torneo.
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