Leverkusen vs. Marseille en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la jornada 4 de la Europa League

Leverkusen recibe a Marseille este jueves 5 de noviembre desde las 17:00 hora de Chile. El encuentro, correspondiente a la jornada 4 de la Europa League, se disputará en el Estadio BayArena.
Leverkusen llega como favorito de local según las casas de apuestas, pero Marseille tratará de dar el golpe.
La actualidad de ambos equipos
En su último compromiso, Leverkusen ganó 2-0 como visitante ante OFI Crete. El conjunto marcha 3° con 9 puntos. Antes ganó 4-0 como visitante ante Lech Poznan.
Marseille viene de perder 0-1 como visitante ante Sturm Graz. El equipo ocupa el puesto 34 con 0 puntos. Antes perdió 0-1 como local ante Olympiacos.
El historial entre Leverkusen y Marseille
Leverkusen y Marseille se enfrentaron 2 veces en los últimos años: 1 triunfo de Leverkusen y 1 de Marseille.
Últimos 2 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|02/08/2023
|Marseille vs. Leverkusen
|1-2
|Club Friendlies
|19/07/2014
|Marseille vs. Leverkusen
|4-1
|Club Friendlies
Horario del partido
- Chile: 17:00 hs
Por dónde ver el partido
- Chile: Disney+ Premium
- Argentina: ESPN2, Disney+ Premium
- Perú: ESPN3, Disney+ Premium
- Ecuador: ESPN3, Disney+ Premium
- Colombia: ESPN3, Disney+ Premium
- Venezuela: ESPN3, Disney+ Premium, inter
- México: ESPN, Disney+ Premium
- Estados Unidos: CBS Sports Network, Paramount+, Fubo, TUDN, UniMás, TUDN.com, Univision NOW, TUDN App, ViX
- España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones 3, Movistar Liga de Campeones 5
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
- Torreense vs. Ararat — jueves 5 de noviembre, 17:00 hs
- Hapoel vs. OFI Crete — jueves 5 de noviembre, 17:00 hs
- Sunderland vs. Zagreb — jueves 5 de noviembre, 17:00 hs
- Benfica vs. Lech Poznan — jueves 5 de noviembre, 17:00 hs
- Sturm Graz vs. NK Celje — jueves 5 de noviembre, 17:00 hs
- Celta vs. Union Saint-Gilloise — jueves 5 de noviembre, 17:00 hs
- Celtic vs. Beşiktaş — jueves 5 de noviembre, 17:00 hs
- AZ Alkmaar vs. Juventus — jueves 5 de noviembre, 17:00 hs
En síntesis
- Leverkusen y Marseille se enfrentan este jueves 5 de noviembre por la jornada 4 de la Europa League.
- El partido se transmitirá por Disney+ Premium.
- Leverkusen suma 9 puntos tras vencer a OFI Crete, Lech Poznan y NK Celje.
- Marseille suma 0 puntos en el torneo.