Sunderland vs. Zagreb: horario y dónde ver en vivo y online en Chile, por la jornada 4 de la Europa League

Sunderland recibe a Zagreb este jueves 5 de noviembre desde las 17:00 hora de Chile. El encuentro, correspondiente a la jornada 4 de la Europa League, se disputará en el Stadium of Light. El Sunderland llega como la gran sorpresa de esta Europa League y quiere confirmar que su buen arranque no fue casualidad. Con Zagreb de visita, tiene la chance de meterse entre los mejores de la fase de liga.
Ganar acerca a los ingleses a la zona de clasificación directa y deja a Zagreb cada vez más complicado para seguir con vida en el torneo.
La actualidad de ambos equipos
El Sunderland viene de rescatar un empate en su visita a Lech Poznan y antes había ganado como visitante ante Torreense, una seguidilla que lo tiene invicto en sus últimas presentaciones europeas. Con 7 puntos en tres fechas, el equipo inglés se ubica noveno y necesita sumar para no perderle pisada a los puestos de arriba.
Zagreb atraviesa un momento más irregular. Después de ganarle a Anderlecht de local, cayó goleado 4-2 ante Nijmegen en su último compromiso y quedó 18° con apenas 4 puntos. El equipo croata llega obligado a reaccionar si quiere mantener chances de seguir en competencia.
Horario del partido
- Chile: 17:00 hs
Por dónde ver el partido
- Chile: Disney+ Premium, ESPN7
- Argentina: Disney+ Premium
- Perú: Disney+ Premium, ESPN7
- Ecuador: Disney+ Premium, ESPN7
- Colombia: Disney+ Premium, ESPN7
- Venezuela: Disney+ Premium, ESPN7, inter
- Estados Unidos: Paramount+, DAZN
- España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones 3, Movistar Liga de Campeones 11
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
- Levski Sofia vs. Jagiellonia — jueves 5 de noviembre, 14:45 hs
- Anderlecht vs. Red Bull — jueves 5 de noviembre, 14:45 hs
- Real Sociedad vs. Lyon — jueves 5 de noviembre, 14:45 hs
- Nijmegen vs. Omonia — jueves 5 de noviembre, 14:45 hs
- Lillestroem vs. Viktoria — jueves 5 de noviembre, 14:45 hs
- Crystal Palace vs. Hoffenheim — jueves 5 de noviembre, 14:45 hs
- Sparta vs. Bournemouth — jueves 5 de noviembre, 14:45 hs
- Milan vs. Ferencvaros — jueves 5 de noviembre, 14:45 hs
- Torreense vs. Ararat — jueves 5 de noviembre, 17:00 hs
- Hapoel vs. OFI Crete — jueves 5 de noviembre, 17:00 hs
- Benfica vs. Lech Poznan — jueves 5 de noviembre, 17:00 hs
- Sturm Graz vs. NK Celje — jueves 5 de noviembre, 17:00 hs
- Celta vs. Union Saint-Gilloise — jueves 5 de noviembre, 17:00 hs
- Celtic vs. Beşiktaş — jueves 5 de noviembre, 17:00 hs
- Leverkusen vs. Marseille — jueves 5 de noviembre, 17:00 hs
- AZ Alkmaar vs. Juventus — jueves 5 de noviembre, 17:00 hs
En síntesis
- Sunderland y Zagreb se enfrentan este jueves 5 de noviembre por la jornada 4 de la Europa League.
- El partido se transmitirá por Disney+ Premium y ESPN7.
- Sunderland suma 7 puntos en el torneo.
- Zagreb suma 4 puntos en el torneo.