Sunderland vs. Zagreb: horario y dónde ver en vivo y online en Chile, por la jornada 4 de la Europa League

Sunderland y Zagreb se enfrentan este jueves 5 de noviembre, en el Stadium of Light, por la jornada 4 de la Europa League. Los detalles de la televisación.

Sunderland recibe a Zagreb este jueves 5 de noviembre desde las 17:00 hora de Chile. El encuentro, correspondiente a la jornada 4 de la Europa League, se disputará en el Stadium of Light. El Sunderland llega como la gran sorpresa de esta Europa League y quiere confirmar que su buen arranque no fue casualidad. Con Zagreb de visita, tiene la chance de meterse entre los mejores de la fase de liga.

Ganar acerca a los ingleses a la zona de clasificación directa y deja a Zagreb cada vez más complicado para seguir con vida en el torneo.

La actualidad de ambos equipos

El Sunderland viene de rescatar un empate en su visita a Lech Poznan y antes había ganado como visitante ante Torreense, una seguidilla que lo tiene invicto en sus últimas presentaciones europeas. Con 7 puntos en tres fechas, el equipo inglés se ubica noveno y necesita sumar para no perderle pisada a los puestos de arriba.

Zagreb atraviesa un momento más irregular. Después de ganarle a Anderlecht de local, cayó goleado 4-2 ante Nijmegen en su último compromiso y quedó 18° con apenas 4 puntos. El equipo croata llega obligado a reaccionar si quiere mantener chances de seguir en competencia.

Horario del partido

Chile: 17:00 hs

Por dónde ver el partido

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Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

Levski Sofia vs. Jagiellonia — jueves 5 de noviembre, 14:45 hs

Anderlecht vs. Red Bull — jueves 5 de noviembre, 14:45 hs

Real Sociedad vs. Lyon — jueves 5 de noviembre, 14:45 hs

Nijmegen vs. Omonia — jueves 5 de noviembre, 14:45 hs

Lillestroem vs. Viktoria — jueves 5 de noviembre, 14:45 hs

Crystal Palace vs. Hoffenheim — jueves 5 de noviembre, 14:45 hs

Sparta vs. Bournemouth — jueves 5 de noviembre, 14:45 hs

Milan vs. Ferencvaros — jueves 5 de noviembre, 14:45 hs

Torreense vs. Ararat — jueves 5 de noviembre, 17:00 hs

Hapoel vs. OFI Crete — jueves 5 de noviembre, 17:00 hs

Benfica vs. Lech Poznan — jueves 5 de noviembre, 17:00 hs

Sturm Graz vs. NK Celje — jueves 5 de noviembre, 17:00 hs

Celta vs. Union Saint-Gilloise — jueves 5 de noviembre, 17:00 hs

Celtic vs. Beşiktaş — jueves 5 de noviembre, 17:00 hs

Leverkusen vs. Marseille — jueves 5 de noviembre, 17:00 hs

AZ Alkmaar vs. Juventus — jueves 5 de noviembre, 17:00 hs

En síntesis

Sunderland y Zagreb se enfrentan este jueves 5 de noviembre por la jornada 4 de la Europa League.

se enfrentan este jueves 5 de noviembre por la jornada 4 de la Europa League. El partido se transmitirá por Disney+ Premium y ESPN7 .

y . Sunderland suma 7 puntos en el torneo.

suma 7 puntos en el torneo. Zagreb suma 4 puntos en el torneo.