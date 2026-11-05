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Europa League

Sunderland vs. Zagreb: horario y dónde ver en vivo y online en Chile, por la jornada 4 de la Europa League

Sunderland y Zagreb se enfrentan este jueves 5 de noviembre, en el Stadium of Light, por la jornada 4 de la Europa League. Los detalles de la televisación.

Sunderland vs. Zagreb, Europa League
Sunderland vs. Zagreb, Europa League

Sunderland recibe a Zagreb este jueves 5 de noviembre desde las 17:00 hora de Chile. El encuentro, correspondiente a la jornada 4 de la Europa League, se disputará en el Stadium of Light. El Sunderland llega como la gran sorpresa de esta Europa League y quiere confirmar que su buen arranque no fue casualidad. Con Zagreb de visita, tiene la chance de meterse entre los mejores de la fase de liga.

Ganar acerca a los ingleses a la zona de clasificación directa y deja a Zagreb cada vez más complicado para seguir con vida en el torneo.

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La actualidad de ambos equipos

El Sunderland viene de rescatar un empate en su visita a Lech Poznan y antes había ganado como visitante ante Torreense, una seguidilla que lo tiene invicto en sus últimas presentaciones europeas. Con 7 puntos en tres fechas, el equipo inglés se ubica noveno y necesita sumar para no perderle pisada a los puestos de arriba.

Zagreb atraviesa un momento más irregular. Después de ganarle a Anderlecht de local, cayó goleado 4-2 ante Nijmegen en su último compromiso y quedó 18° con apenas 4 puntos. El equipo croata llega obligado a reaccionar si quiere mantener chances de seguir en competencia.

Horario del partido

  • Chile: 17:00 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

  • Levski Sofia vs. Jagiellonia — jueves 5 de noviembre, 14:45 hs
  • Anderlecht vs. Red Bull — jueves 5 de noviembre, 14:45 hs
  • Real Sociedad vs. Lyon — jueves 5 de noviembre, 14:45 hs
  • Nijmegen vs. Omonia — jueves 5 de noviembre, 14:45 hs
  • Lillestroem vs. Viktoria — jueves 5 de noviembre, 14:45 hs
  • Crystal Palace vs. Hoffenheim — jueves 5 de noviembre, 14:45 hs
  • Sparta vs. Bournemouth — jueves 5 de noviembre, 14:45 hs
  • Milan vs. Ferencvaros — jueves 5 de noviembre, 14:45 hs
  • Torreense vs. Ararat — jueves 5 de noviembre, 17:00 hs
  • Hapoel vs. OFI Crete — jueves 5 de noviembre, 17:00 hs
  • Benfica vs. Lech Poznan — jueves 5 de noviembre, 17:00 hs
  • Sturm Graz vs. NK Celje — jueves 5 de noviembre, 17:00 hs
  • Celta vs. Union Saint-Gilloise — jueves 5 de noviembre, 17:00 hs
  • Celtic vs. Beşiktaş — jueves 5 de noviembre, 17:00 hs
  • Leverkusen vs. Marseille — jueves 5 de noviembre, 17:00 hs
  • AZ Alkmaar vs. Juventus — jueves 5 de noviembre, 17:00 hs

En síntesis

  • Sunderland y Zagreb se enfrentan este jueves 5 de noviembre por la jornada 4 de la Europa League.
  • El partido se transmitirá por Disney+ Premium y ESPN7.
  • Sunderland suma 7 puntos en el torneo.
  • Zagreb suma 4 puntos en el torneo.
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