Levski Sofia vs. Jagiellonia: horario y dónde ver en vivo y online en Chile, por la jornada 4 de la Europa League

Levski Sofia recibe a Jagiellonia este jueves 5 de noviembre desde las 14:45 hora de Chile. El encuentro, correspondiente a la jornada 4 de la Europa League, se disputará en el Vasil Levski National Stadium.
Levski Sofia llega como favorito de local según las casas de apuestas, pero Jagiellonia tratará de dar el golpe.
La actualidad de ambos equipos
Levski Sofia ganó 2-1 como visitante ante Viktoria en la fecha anterior. Levski Sofia está 17° en la tabla con 4 puntos. Antes empató 1-1 como visitante ante Nijmegen.
En su último compromiso, Jagiellonia perdió 0-3 como local ante Anderlecht. El conjunto marcha 27° con 3 puntos. Antes ganó 3-1 como local ante Ararat.
Horario del partido
- Chile: 14:45 hs
Por dónde ver el partido
- Chile: Disney+ Premium
- Sudamérica: Disney+ Premium
- Estados Unidos: Paramount+, ViX
- España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones 3, Movistar Liga de Campeones 8
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
- Anderlecht vs. Red Bull — jueves 5 de noviembre, 14:45 hs
- Real Sociedad vs. Lyon — jueves 5 de noviembre, 14:45 hs
- Nijmegen vs. Omonia — jueves 5 de noviembre, 14:45 hs
- Lillestroem vs. Viktoria — jueves 5 de noviembre, 14:45 hs
- Crystal Palace vs. Hoffenheim — jueves 5 de noviembre, 14:45 hs
- Sparta vs. Bournemouth — jueves 5 de noviembre, 14:45 hs
- Milan vs. Ferencvaros — jueves 5 de noviembre, 14:45 hs
- Torreense vs. Ararat — jueves 5 de noviembre, 17:00 hs
- Hapoel vs. OFI Crete — jueves 5 de noviembre, 17:00 hs
- Sunderland vs. Zagreb — jueves 5 de noviembre, 17:00 hs
- Benfica vs. Lech Poznan — jueves 5 de noviembre, 17:00 hs
- Sturm Graz vs. NK Celje — jueves 5 de noviembre, 17:00 hs
- Celta vs. Union Saint-Gilloise — jueves 5 de noviembre, 17:00 hs
- Celtic vs. Beşiktaş — jueves 5 de noviembre, 17:00 hs
- Leverkusen vs. Marseille — jueves 5 de noviembre, 17:00 hs
- AZ Alkmaar vs. Juventus — jueves 5 de noviembre, 17:00 hs
En síntesis
- Levski Sofia y Jagiellonia se enfrentan este jueves 5 de noviembre por la jornada 4 de la Europa League.
- El partido se transmitirá por Disney+ Premium.
- Levski Sofia suma 4 puntos en el torneo.
- Jagiellonia suma 3 puntos en el torneo.