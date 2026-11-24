La Selección Chilena sub 17 tiene en esta jornada un duelo crucial en el Mundial ante República Dominicana.

La Selección Chilena tiene en esta jornada su segundo compromiso dentro del Mundial sub-17, en donde el conjunto nacional se enfrentará ante República Dominicana en la segunda fecha del Grupo J.

La escuadra que es comandada por Ariel Leporati llega de buena forma a este duelo tras haber tenido un debut triunfal ante Argelia, en donde ‘La Roja’ se impuso por 4-2.

En lo que será este desafío, el conjunto nacional buscará sumar una nueva victoria en la competición, el que le permita poder abrochar su clasificación a la próxima ronda del Mundial.

Por su parte, Repúiblica Dominicana llega con la obligación de sumar un positivo resutlado ante Chile, ya que en su estreno igualó a un tanto ante la Selección de Montenegro.

Chile disputa su segundo encuentro en el Mundial | Foto: Instagram

¿Cuándo juega la Selección Chilena vs. República Dominicana?

El duelo entre la Selección Chilena y República Dominicana se disputará este martes 24 de noviembre a partir de las 11:30 horas en la cancha 3 de la Ciudad Deportiva de Doha.

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¿Dónde ver a Chile vs. República Dominicana en el Mundial sub-17?

El duelo entre Chile y República Dominicana será transmitido por TV exclusivamente por DSports. Mientras que por streaming podrás sintonizarlo por DGO, Amazon Prime, Paramount+ y DAZN.