La Selección Chilena tiene en esta jornada su segundo compromiso dentro del Mundial sub-17, en donde el conjunto nacional se enfrentará ante República Dominicana en la segunda fecha del Grupo J.
La escuadra que es comandada por Ariel Leporati llega de buena forma a este duelo tras haber tenido un debut triunfal ante Argelia, en donde ‘La Roja’ se impuso por 4-2.
En lo que será este desafío, el conjunto nacional buscará sumar una nueva victoria en la competición, el que le permita poder abrochar su clasificación a la próxima ronda del Mundial.
Por su parte, Repúiblica Dominicana llega con la obligación de sumar un positivo resutlado ante Chile, ya que en su estreno igualó a un tanto ante la Selección de Montenegro.
Chile disputa su segundo encuentro en el Mundial | Foto: Instagram
¿Cuándo juega la Selección Chilena vs. República Dominicana?
El duelo entre la Selección Chilena y República Dominicana se disputará este martes 24 de noviembre a partir de las 11:30 horas en la cancha 3 de la Ciudad Deportiva de Doha.
¿Dónde ver a Chile vs. República Dominicana en el Mundial sub-17?
El duelo entre Chile y República Dominicana será transmitido por TV exclusivamente por DSports. Mientras que por streaming podrás sintonizarlo por DGO, Amazon Prime, Paramount+ y DAZN.