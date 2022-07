Chile vs Ecuador | Horario, cómo y dónde ver en vivo por TV y ONLINE la 3° fecha de la Copa América Femenina

La Roja Femenina vuelve a la cancha por la 3° fecha de la Copa América, donde se enfrenta a Ecuador con la necesidad de sumar un triunfo y así, obtener sus primeros puntos en el torneo continental.

Chile no comenzó de buena manera en el torneo y cayó en su presentación ante Paraguay por 3-2. Las dirigidas por José Letelier no tuvieron un buen inicio de partido y lo pagaron caro, viéndose muy rápido 2-0 abajo en el marcador. Los descuentos de Daniela Pardo y Yenny Acuña no fueron suficientes para llegar al empate, por lo que ahora solo piensan en dar vuelta la página y pensar en el siguiente encuentro.

Ecuador asoma como el rival en la 3° fecha, recordando que Chile quedó libre en la primera jornada. El Tri ganó en su debut ante Bolivia por 6-1, por lo que vienen en muy buen momento. En la 2° fecha tuvieron descanso y no acumulan desgaste de cara al partido contra La Roja.

Chile y Ecuador ya se enfrentaron durante este año en febrero, donde ambos seleccionados sostuvieron dos partidos amistosos en suelo nacional, con ambos triunfos para La Roja por 3-1 y 2-1. Ahora el contexto es diferente, con los dos países luchando por clasificar a la semifinal de la Copa América Femenina, donde comparten el Grupo A.

Día y hora: ¿Cuándo juegan Chile vs Ecuador por la Copa América Femenina 2022?

Chile vs Ecuador juegan este jueves 14 de julio a las 20:00 hrs de Chile.

Televisión: ¿En qué canal ver en vivo por TV a Chile vs Ecuador?

El partido será transmitido por Canal 13 y DirecTV Sports, en los siguientes canales según tu cableoperador:

Canal 13

Abierto

13 (Santiago)

TDT

13.1 (Santiago)

8.1 (Arica)

8.1 (Iquique)

13.1 (Antofagasta)

11.1 (Copiapó)

13.1 (La Serena-Coquimbo)

9.1 (Monte Patria)

8.1 (San Felipe-Los Andes)

9.1 (La Calera-Quillota)

8.1 (Gran Valparaíso)

10.1 (San Antonio)

8.1 (Rancagua)

5.1 (San Fernando)

8.1 (Talca)

13.1 (Chillán)

5.1 (Gran Concepción)

10.1 (Angol)

4.1 (Temuco)

9.1 (Villarrica)

12.1 (Valdivia)

9.1 (Osorno)

13.1 (Puerto Montt)

6.1 (Coyhaique)

9.1 (Punta Arenas)

Cable

VTR: 22/713

DirecTV: 152/1152

Movistar: 122/813

Claro: 56/556

Zapping: 22

TuVes HD: 58

Entel: 67

Mundo: 17/517

GTD/Telsur: 22/28/813

DirecTV Sports:

DirecTV Sports: 610 (SD) - 1610 (HD)

Online: ¿Quién transmite por streaming en vivo a Chile vs Ecuador?

Para ver en vivo el encuentro por streaming podrás hacerlo en DirecTV GO y la señal online de Canal 13.