Pese al buen cometido de la selección chilena femenina en los Panamericanos 2023, el punto negativo fue lo ocurrido con Christiane Endler, la que no pudo jugar el partido final para disputar el oro por tener que regresar a su equipo al no ser fecha FIFA.

Todo este problema derivó en la renuncia de la mejor arquera de todos los tiempos de nuestro país, una herida que quedó abierta, pero al parecer se cerró este martes, cuando se dio a conocer la nómina del equipo de todos y donde su destacado nombre está las convocadas.

El equipo de todos deberá jugar por La Liga de Naciones entre el 24 de octubre a Venezuela y el 28 del mismo mes a Bolivia.

Pese a que en un comienzo Endler se mostró firme con su decisión, con el paso del tiempo se abrió a la posibilidad de volver, algo que se concretará el 24 de este mes.

Sonríe Luis Mena con la vuelta de Tiane Endler.

La nómina de la selección chilena

Porteras: Christiane Endler (OL Lyonnes), Antonia Canales (FC Badalona) y Ryann Torrero (Colo-Colo).

Defensas: Rosario Balmaceda, Anaís Cifuentes y Michelle Acevedo (Colo-Colo), Fernanda Pinilla (León de México), Fernanda Ramírez (Universidad Católica), Camila Sáez (Bristol City) Catalina Figueroa (Fundación Albacete), Mariana Morales (Universidad de Chile),

Mediocampistas: Yanara Aedo, Anaís Álvarez, Yastin Jiménez (Colo-Colo), Millaray Cortés (Sevilla FC), Karen Fuentes (Universidad de Chile), , Nayadet Opazo (Deportivo Alavés), Gisela Pino (Universitario).

Delanteras: Nicole Carter, María José Urrutia y Mary Valencia (Colo-Colo, Sonya Keefe (Granada), Vaitiare Pardo y Pamela Cabezas (Universidad Católica).