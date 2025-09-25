Han pasado cerca de dos años desde que la gran e histórica portera de la Selección Chilena femenina, Christiane Endler, puso fin a su etapa como arquera número 1 de La Roja.

Fue en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023 cuando la guardavallas del Olympique de Lyon, tras avanzar precisamente a la final de aquel certamen, decidió dar un paso al costado destapando grandes polémicas en el equipo de todos.

Pero aquellos casi dos años de ausencia sin la que fuera la mejor portera del mundo y campeona de Champions League en 2022 podrían quedar atrás, ya que “Tiane” estaría en la lista de buena fe de La Roja para disputar la Liga de Naciones que servirá como clasificatorio para el Mundial de 2027.

Así lo confirma el portal especializado en fútbol femenino Contragolpe, quienes aseguran que: “una de las cinco porteras inscritas por el equipo dirigido por Luis Mena en la lista de buena fe es Endler“.

Tiane Endler a un paso de volver a La Roja femenina

El citado medio indica que “Tiane” estuvo en contacto con el DT nacional: “La arquera de OL Lyonnes reveló en agosto que habló con el seleccionador nacional en una visita al país. Con eso dejó la puerta abierta a su regreso a La Roja, que está más cerca que nunca”.

La histórica portera de La Roja femenina sería una de las cinco goleras de la lista de buena fe para la Liga de Naciones.

Eso sí, recalcan que: “La inscripción de Christiane Endler en dicho listado de la Selección Chilena no significa, necesariamente, que será citada ante Venezuela y Bolivia en la fecha FIFA de octubre”.

“Sin embargo, la portera aceptó ser inscrita, por lo que fue reservada y estará disponible para ser llamada y volver a sumar minutos en los próximos partidos”, cerraron.