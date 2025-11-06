Una gran noticia para el fútbol chileno dio a conocer este jueves la FIFA, ya que una chilena está nominada a los premios ‘The Best’. Se trata de la portera nacional Christiane Endler, que es una de las estandartes del OL Lyonnes de Francia.

La capitana de La Roja Femenina acaba de recibir su quinta nominación en esta categoría, donde fue la ganadora del premio en la edición 2021.

En esta oportunidad, la ex Colo Colo compite con otras seis arqueras, donde no está considerada la que se adjudicó esta distinción en la temporada pasada, la estadounidense Alyssa Naeher.

La que sí aparece en esta ocasión es la alemana Ann-Katrin Berger, quien perdió el galardón ante la chilena en 2021.

Cabe recordar que Tiane Endler volvió a la Selección para afrontar la Liga de las Naciones Femenina de Conmebol, que es el nuevo formato para buscar la clasificación al Mundial del 2027.

La golera de 34 años había dado un paso al costado de La Roja en 2023 luego de los Juegos Panamericanos de Santiago.

Christiane Endler una multicampeona en el OL Lyonnes

Actualmente, Endler es una de las figuras del Olympique Lyon femenino, equipo al que defiende desde 2021, luego de una exitosa etapa en el Paris Saint-Germain. Anteriormente, también jugó en el Valencia (España) y Chelsea (Inglaterra).

Con las Leonas lo ha ganado todo en Francia, sumando ocho títulos, el más importante la Champions League Femenina en 2022.

¿Cómo votar por Chrsitiane Endler en los premios The Best?

La votación para los premios The Best está abierta para el público desde este jueves 6 de noviembre al viernes 28 de este mismo mes, a través del sitio web de la FIFA. También votarán los entrenadores y capitanas de las 211 federaciones que son parte de la FIFA, así como la prensa especializada.

En síntesis