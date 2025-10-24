Argentina tuvo un debut triunfal en la Liga de Naciones femenina de la Conmebol. El elenco de Germán Portanova se impuso por 3 a 1 a Paraguay y logró quedar dentro de los líderes en la primera fecha del nuevo sistema clasificatorio que dará cupos al Mundial de Brasil 2027.

La Albiceleste comenzó ganándolo a los 15 minutos con gol de Aldana Cometti, pero el cuadro ‘Guaraní’ logró emparejar las acciones cerca del término de la primera parte para irse 1 a 1 al descanso.

Sin embargo en el complemento, Liz Barreto aprovechó un centro pasado al segundo palo y logró marcar el 2 a 1 parcial. Maricel Pereyra finalmente fue quien puso el 3 a 1 definitivo para darle el triunfo a Argentina.

Con este triunfo, la Albiceleste se mete dentro de las líderes de la jornada luego de finalizada la fecha 1. Comparte puesto con Ecuador y Colombia, mientras que Chile y Venezuela están en el cuarto y quinto puesto. En esta jornada, Uruguay quedó libre.

Así queda la tabla de posiciones de la Liga de Naciones femenina