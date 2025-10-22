Colo Colo ha tenido un 2025 para el olvido, año en que el ‘Cacique’ no ha sido ni la sombra de lo que logró ser en 2024 de la mano del mismo Jorge Almirón. Por ello, es que el DT trasandino fue removido de su cargo hace ya algunos meses y desde entonces se encuentra cesante.

Pero aquello podría llegar a su fin. Y es que el ahora exDT de los Albos suena como gran candidato para la banca de nada menos que Boca Juniors, equipo que dejó a fines de 2023 tras caer en la final de Copa Libertadores por 2 a 1 ante Fluminense.

El cuadro ‘Xeneize’ no ha logrado competir desde la partida de Almirón y, como es sabido, quedaron sin entrenador tras el sensible fallecimiento de Miguel Ángel Russo hace pocos días.

Desde el programa Picado TV de Argentina, el periodista Gustavo Salvestrini dio detalles sobre los nombres que la dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme tiene en carpeta.

“Los tres nombres que tiene en carpeta Juan Román Riquelme si no sigue el proyecto de Claudio Úbeda al mando de Boca Juniors son: primero el uruguayo Diego Aguirre y el segundo nombre es el brasileño Renato Gaucho quien estuvo en gremio y Fluminense. El tercer nombre que tienen en la lista es el del Jorge Almirón”, aseguró.

¿Qué pasará con Carlos Palacios en Boca Juniors?

Desde el mismo programa, aseguran que de llegar Jorge Almirón a La Bombonera, ya tendría varios nombres en mente quienes no deberían seguir en la institución.

Para fortuna de los chilenos Carlos Palacios y Williams Alarcón, ninguno forma parte de esa lista. Así lo afirma al menos el periodista Pipi Novello.

Carlos Palacios podría volver a verse las caras con Jorge Almirón, esta vez, en Boca Juniors (Foto: Getty)

Javier García, Luis Advíncula, Lautaro Di Lollo, Agustín Marchesín y Edinson Cavani. “Son jugadores con los que no quiere saber absolutamente nada“, añadió.

De llegar Jorge Almirón a Boca Juniors, posiblemente el exjugador de los Albos sea parte indispensable para el DT, tal cual lo fue cuando ambos convivieron en Macul durante todo 2024.