Barcelona le da un baile a Lyonnes de Tiane Endler en la final de la Champions Femenina

Poco y nada pudo hacer la arquera chilena para evitar la derrota 4-0 ante Barcelona. Es la segunda Champions Femenina que pierde Tiane.

Una dura derrota sufrió la arquera chilena Christiane Endler en la final de la UEFA Women’s Champions League luego que Barcelona derrotara 4-0 a OL Lyonnes en el Ullevaal Stadion de Oslo y conquistara el máximo trofeo a nivel de clubes en el Viejo Continente.

Si bien en el primer tiempo el trámite fue parejo y al descanso el marcador terminó igualado sin goles, fue en el complemento donde la capitana de la selección chilena sufrió una verdadera embestida por parte de las españolas.

Eso sí en la etapa inicial las francesas abrieron la cuenta a los 13′ a través de Lindsey Heaps, sin embargo tras revisión del VAR se confirmó que la futbolista estaba en posición offside. En el elenco blaugrana, Alexia Putellas fue la mejor agente en ofensiva creandose jugadas de peligro que se fueron desviadas.

OSLO, NORWAY – MAY 23: Alexia Putellas and Marta Torrejon of FC Barcelona lift the UEFA Women’s Champions League trophy with teammates after the team’s victory in the UEFA Women’s Champions League Final 2026 match between FC Barcelona and OL Lyonnes at Ullevaal Stadion on May 23, 2026 in Oslo, Norway. (Photo by Maja Hitij/Getty Images)

Aplanadora del Barcelona

En el segundo tiempo vino la debacle del Lyon. Con goles de Ewe Pajor a los 55′ y 69′ y Salma Paralluelo 90′ y 90’+3 las culés cerraron una holgada victoria para llevarse la Champions Femenina.

Así, la arquera nacional perdió por segunda vez la Liga de Campeones Femenina bajo el arco de Lyonnes: en la temporada 2023-2024, Tiane también había caído derrotada precisamente frente al Barcelona. Pese a la amargura, la guardameta chilena conquistó esta temporada la Copa de la Liga de Francia.