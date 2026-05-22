La golera histórica de La Roja va en busca de la gloria. Esta vez, jugará una nueva final de Champions y va por su segunda orejona.

El fútbol femenino vivirá una jornada histórica este sábado con la gran final de la UEFA Champions League Femenina, donde una chilena buscará volver a tocar la gloria en Europa. Christiane Endler y el Olympique de Lyon enfrentarán al poderoso FC Barcelona en Oslo, en un duelo que definirá a las nuevas campeonas continentales.

El cuadro francés llega a esta instancia tras eliminar al Arsenal en una apretada semifinal con un global de 4-3, mientras que las españolas dejaron en el camino al Bayern Múnich luego de imponerse por 5-3 en el marcador acumulado. Ambos equipos fueron siempre favoritos y prometen una final de alto nivel.

La golera chilena y capitana de La Roja va por su segunda Champions League

Para Endler, además, será una nueva oportunidad de seguir ampliando su legado como una de las mejores futbolistas chilenas de la historia. La arquera nacional buscará conquistar otra Champions con Lyon ante un Barcelona que domina el fútbol europeo en los últimos años.

¿Cuándo juega Olympique Lyon vs FC Barcelona por la final de la Champions League Femenina?

La final entre Olympique de Lyon y FC Barcelona se disputará este sábado 23 de mayo desde las 12:00 horas de Chile, en el Ullevaal Stadion de Oslo, Noruega.

El encuentro definirá al campeón de la temporada 2025-26 del torneo más importante del fútbol femenino europeo.

Publicidad

¿Dónde ver por TV y online la final de la Champions League Femenina?

El compromiso será transmitido por ESPN 4 para televisión por cable a través de los siguientes canales según tú cableoperador.

ESPN 4

VTR: 840

Claro: 473

DirecTV: 624/1624

Entel TV: 217

TUVES: 473

Mundo: 718

Mundo GO!: 197

GTD/Telsur: 853

Zapping: 48

Además, la final también podrá seguirse vía streaming mediante Disney+, plataforma que emitirá el partido para sus suscriptores con plan correspondiente.