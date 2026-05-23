Barcelona vs. OL Lyonnes de Christiane Endler: horario y dónde ver por TV y ONLINE la final de la Champions League Femenina

La arquera chilena asoma nuevamente como pieza clave en el OL Lyonnes y podría sumar otro importante título internacional a su carrera.

El fútbol femenino europeo volverá a detenerse este fin de semana con la disputa de una nueva final de la UEFA Champions League Femenina, torneo que en los últimos años ha elevado considerablemente su nivel competitivo y mediático.

Dos de las grandes potencias del Viejo Continente chocarán nuevamente en una definición que promete espectáculo.

Por un lado aparece el FC Barcelona, elenco que ha construido una verdadera dinastía en Europa gracias a una generación repleta de figuras y a un estilo de juego que ha maravillado a todos.

Enfrente estará el OL Lyonnes, histórico gigante del fútbol femenino europeo y el club más ganador en la historia de la Champions League con 8 títulos. El equipo francés quiere recuperar la corona de la mano de la chilena Christiane Endler como una de sus grandes referentes.

Tiane Endler será titular ante el FC Barcelona | FOTO: Catherine Steenkeste/Getty Images)

Precisamente, la arquera de La Roja volverá a disputar una final europea buscando seguir agrandando su legado, pues Endler se ha consolidado hace años como una de las mejores porteras del mundo y esta nueva definición aparece como otra oportunidad para ratificar su enorme presente defendiendo el arco del conjunto francés.

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¿Cuándo y a qué hora juegan el Barcelona vs. OL Lyonnes de Christiane Endler?

Barcelona y OL Lyonnes se enfrentarán este sábado 23 de mayo a las 12:00 horas de Chile en la gran final de la Champions League 2026, encuentro que se disputará en el Ullevaal Stadion de Oslo, Noruega.

¿Cómo y dónde ver el Barcelona vs. OL Lyonnes de Christiane Endler?

El compromiso será transmitido por ESPN 4. Además, también podrá seguirse de manera online a través de Disney+.