El futbolista ecuatoriano Byron Castillo comienza a tener todos los problemas en la cual no puede sumarse aún a los trabajos de la Selección de Ecuador producto de que tiene una demanda que le impide salir de su país.

Byron Castillo nuevamente vuelve a estar en la polémica previo a los trabajos que tiene la Selección de Ecuador con miras a los amistosos del próximo mes de junio. El futbolista no ha podido sumarse a los entrenamientos de su seleccionado nacional, en la cual sufre con una demanda que le impide salir de su país.

Esto producto de que según detallaron en SportCenter Ecuador hay una demanda en contra del futbolista que tiene que ver con una pensión de alimentos, que le ha impedido salir del país por la cual hasta que no pueda solucionar este problema extrafutbolístico, no podrá viajar a Estados Unidos para sumarse a los trabajos de su selección.

Incluso, hasta la presente jornada se le mantiene la prohibición de salir de Ecuador. Incluso, desde el cuerpo técnico comandado por Gustavo Alfaro meten presión al futbolista para que este pueda emprender su viaje el día de mañana hasta territorio estadounidense.

Byron Castillo sufre demanda que le impide salir de Ecuador: (Foto: Getty Images)

No obstante, esto no sería todo debido a que también desde su club no están muy conforme con la presencia del futbolista a quien le estaría buscando una salida de cara a la segunda mitad del año en el fútbol ecuatoriano.

Según los reportes que se entregaron al respecto es uno de los jugadores que está apuntado para salir a mitad de año, a quienes le buscan una venta. Uno de los candidatos a hacerse de los servicios del jugador es el Club León de México, quienes buscan una propuesta económica.