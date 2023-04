Este lunes comenzó la era de Jorge Sampaoli en el Flamengo, ya que fue presentado oficialmente en una conferencia de prensa en Río de Janeiro.

El casildense llega para dejar atrás la mala campaña de Vítor Pereira al mando del Mengao, quien dejó ir cuatro títulos y arrancó con derrota en la Copa Libertadores.

ver también El cambio de Sampaoli en el Flamengo: ex DT que estuvo en Chile reemplaza a Desio

En sus primeras palabras como DT del Fla, Sampaoli indicó que "yo llego a un país y a un club que obligatoriamente tiene que jugar al fútbol, todo el tiempo con el balón, si no puedo hacer respetar eso, seguramente fracasaré".

También aprovechó de descartar cualquier tipo de mala onda con Arturo Vidal, tras declaraciones que hizo Sampaoli en 2015 con un grupo de periodistas: "Le gusta tomar y no se controla. Cuando veníamos en el avión de vuelta de Lima, me fue a preguntar si podía abrir una cerveza que había comprado en el aeropuerto. Le dije que no, que venían dirigentes. Igual él y otros se consiguieron una botella de whisky", indicó en esa oportunidad según reveló en 2017 el diario Las Últimas Noticias.

Vidal recibió palabras de su nuevo entrenador en Flamengo, Jorge Sampaoli | Foto: Getty

Pero ahora que el King será su pupilo en el elenco rojinegro, el ex DT de La Roja fue tajante sobre la relación y aprovechó de destacarlo: "Con respecto a Arturo, tengo muy buena relación de siempre, agradecido toda mi vida a lo que él generó a su país y a mí en relación a esa coincidencia de aquel Chile campeón de la Copa América".