Edu Vargas terminó la temporada con el Atlético Mineiro a lo grande. El delantero marcó el tanto del triunfo para que el Galo vaya a la Libertadores ante el Corinthians.

VIDEO: Edu Vargas a lo crack en Brasil con gol y la clasificación a la Libertadores con el Atlético Mineiro

Edu Vargas dio un giro de 180 grados en su cierre de año en Brasil con la camiseta del Atlético Mineiro. El exjugador de la Universidad de Chile fue una pieza fundamental para el Galo y, nuevamente, el delantero se vistió de héroe en la Serie A con el cuadro de Belo Horizonte ahora ante el Corinthians.

Varguitas marcó el único tanto del partido con el que el Atlético Mineiro ganó por 1-0 al Timao. La única conquista llegó en el minuto 44'. El argentino Nacho Fernández ganó línea de fondo y sacó un centro que rebotó en la mano de Fausto Vera. El árbitro Da Silva Machado no dudó en sancionar el penal.

Desde el punto de sentencia, Edu Vargas, con sangre fría, no dudó en rematar fuerte a la izquierda del mítico portero Cassio. Un remate parecido al de los Supercampeones y que no falló Turbomán para cerrar con todo el 2022.

Con este tanto, Vargas llegó a los cinco goles durante el 2022 con la camiseta del Galo y, además, se volvió a ganar la confianza del Mineiro de cara a la próxima Copa Libertadores, ya que con el tanto de Edu, el elenco albinegro jugará en el torneo más importante de América en 2023.

Revisa el gol de Edu Vargas en Brasil: