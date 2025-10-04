Esta tarde se define el denominado “grupo de la muerte” del Mundial Sub 20 Chile 2025. España se mide ante Brasil, ambos muy necesitados por sumar de a tres si quieren seguir con vida en el certamen.

España, quien llegó como una de las grandes favoritas del certamen bajo la dirección técnica de Paco Gallardo, no ha sabido sumar de a tres en sus dos anteriores encuentros. Cayó con Marruecos y luego empató con México.

El panorama de Brasil ha sido el mismo. El “Scratch”, otro de los enormes favoritos de esta copa del mundo, tuvo la misma suerte que los europeos ante los marroquíes y mexicanos.

Horarios para el duelo entre España y Brasil

El partido entre las selecciones Sub 20 de España y Brasil, a jugarse en el Estadio Nacional Julio Martínez, se realizará a partir de las 17:00 horas.

España y Brasil se juegan la vida esta tarde en el Mundial Sub 20. Quien pierda, volverá con las manos vacías a casa.

¿Dónde ver EN VIVO por TV y streaming el duelo de España vs. Brasil?

El partido de España vs. Brasil en el Mundial Sub 20 tendrá transmisión exclusiva a través de las pantallas de DSports. Para ver este partido vía streaming, se podrá ver a través de la app de DGO.

Posibles formaciones España y Brasil

–España Sub 20: España: Fran González; Jon Martín, Pau Navarro, Jesús Fortea, Julio Díaz; Rodrigo Mendoza, Thiago Pitarch, Peio Canales; Jan Virgili, Joel Roca e Iker Bravo.

– Brasil Sub 20: Otávio; Leandrinho, Bruno Alves, Iago, Igor Serrote; Rafael Coutinho, Rayan Lucas; Léo Derik, Joao Cruz, Gustavo Prado; Luighi.

Tabla de posiciones Mundial Sub 20 Chile 2025