Alexis Sánchez volvió a jugar en España luego de más de diez años de haber dejado el FC Barcelona. Esta vez, con la camiseta del Sevilla, el tocopillano fue crucial en el empate de su escuadra frente al Elche por una nueva fecha de La Liga.

El chileno ingresó junto a su compatriota Gabriel Suazo en el minuto 61′ de partido. Si bien la escuadra visitante logró poner el 2 a 1 en el 70′ mediante un golazo de tiro libre, ambos fueron clave para lograr el empate de los andaluces.

Fue en el minuto 85′ cuando, tras un genial pase de Gabriel Suazo, el “Maravilla” arremetió para buscar el balón metiendo un taco de ensueño que dejó solo a su compañero Gerard Fernández. Este logró batir al meta noruego de la escuadra forastera decretando así el 2 a 2 definitivo que salvó a Sevilla de una derrota en el Sánchez Pizjuán.

En España vuelven a ilusionarse con Alexis Sánchez

Tan importante fue la arremetida del chileno que su DT, Matías Almeyda, lo elogió en la rueda de prensa post empate.

“El detalle de Alexis y el de Peque. Todos los que entraron, entraron con muchas ganas“, destacó el argentino no solo sobre Alexis, sino también sobre Gabriel Suazo.

“El segundo gol nuestro, si ayer hubieran visto el entrenamiento, fue muy parecido a lo que vimos. Los dos estaban volando. Me resultó igual”, cerró.

Alexis Sánchez vuelve a llenarse de elogios en España (Foto: EFE/Jose Manuel Vidal)

La prensa española no quedó ajena al cometido de nuestro compatriota. De hecho, Diario de Sevilla le entregó unas loas de las que el formado en Cobreloa no recibía desde hace años: “Alexis El único que creó fútbol en los últimos metros. Taconazo de distinción”.

El Desmarque fue algo más amarrete con su evaluación: “Dejó un precioso detalle en el tanto de Peque y dejó destellos de su calidad. Evidente, aún le falta”.

El próximo partido del Sevilla de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo

Ahora, Alexis Sánchez y Gabriel Suazo viajarán junto al Sevilla para enfrentar al Deportivo Alavés. ¿Cuándo? el próximo sábado 20 de septiembre a contar de las 13:30 horas de Chile.