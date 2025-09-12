Sevilla recibió esta tarde al Elche en el Sánchez Pizjuán. Gabriel Suazo volvió a ver acción luego de capitanear a La Roja en la última doble fecha clasificatoria, mientras que fue el debut absoluto de Alexis Sánchez con la camiseta del cuadro andaluz.

Y qué debut para Alexis. El tocopillano ingresó a los 60′ al igual que Gaby. Eso sí, los chilenos recibían un duro mazazo a los 70′ tras un golazo de tiro libre de Rafa Mir que significó el 2 a 1 de la visita. Sin embargo, vino la redención y el momento de brillar para los nacionales.

A los 85′, Gabriel Suazo tomó el balón y se la entregó a Alexis Sánchez. Acto seguido, el “Maravilla” metió un taco de ensueño para habilitar a Gerard Fernández y este batió de gran forma al meta del Elche Ørjan Nyland.

El árbitro inhabilitó la jugada pero, tras una breve rectificación del VAR, se percataron de que no había fuera de juego por lo que el gol fue cobrado y Sevilla logró anotar el 2 a 2.

Revisa acá la genial asistencia de Alexis Sánchez en el golazo del Sevilla

¿Cuándo vuelve a jugar el Sevilla de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo?

Luego de este debut del chileno, el Sevilla vuelve a ver acción por La Liga de España la próxima semana, precisamente el día sábado 20 de septiembre a contar de las 13:30 horas de Chile. El rival del equipo de los chilenos será el Alavés.