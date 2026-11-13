Alineaciones de Andorra y Gibraltar por la Liga de Naciones: formaciones confirmadas

Andorra recibe a Gibraltar este viernes 13 de noviembre desde las 16:45 hora de Chile. El encuentro corresponde a la fecha 4 de la Liga de Naciones. Andorra viene de caer 0-1 ante Malta. Gibraltar viene de empatar 1-1 con Malta.
Las alineaciones de Andorra y Gibraltar
Andorra (4-4-2): Iker Álvarez, Biel Borrà, Max Llovera, Ian Olivera, Moisés San Nicolás, Nil Linares, Ot Remolins, Éric Izquierdo, Arón Rodrigo, Albert Rosas, Guillaume López. DT: Koldo Álvarez.
Gibraltar (4-3-3): Jaylan Hankins, Carlos Richards, Bernardo Lopes, Ethan Terence Jolley, Julian Valarino, Nicholas Pozo, Dan Bent, Kian Ronan, Luca Scanlon, Dylan Borge, Tjay De Barr. DT: Scott Wiseman.
Suplentes de Andorra: Pau Babot, Àlex Martinez, Josep Gomes, Christian García, Francisco Pomares, Éric Vales Ramos, Ricard Fernández, Álex Ruíz, Jordi Aláez, Joao Teixeira, Jesús Rubio, Joel Guillén, Izan Fernández, Marc García, Marc De Castro, Àlex Cornellà, Hugo Ferreira, Gerard Solà.
Suplentes de Gibraltar: Graeme Torrilla, Bradley Banda, Jesse Gómez, Victor Huart, Jayvan Garro, Han Stevens, Liam Jessop, Jaiden Bartolo, Leon Mason, Ethan Britto, Alain Pons, Ethan Llambias, Jeremy Perera, Julian Del Rio, Louie Annesley, Luke Schofield, Harry Victor.
La previa de Andorra y Gibraltar: todo lo que hay que saber
- Día: viernes 13 de noviembre
- Hora: 16:45 (hora de Chile)
- Historial: 4 cruces — Andorra ganó 0, Gibraltar ganó 2 y empataron 2
- Último antecedente: 27/09/2026: Gibraltar 0-0 Andorra
- Próximo partido de Gibraltar: vs. Malta, lunes 16 de noviembre